Tunisie: Après la visite de Kaïs Saïed à la SNCPA - Un dossier dépoussiéré, des décisions en vue

La chaudière, totalement déficiente, a entrainé l'arrêt des activités de la SNCPA de 2019 à 2022. Alors que ce dispositif avait été acquis pour la somme colossale de 6,5 millions de dinars auprès d'une entreprise turque.

La Société nationale de cellulose et de papier alfa a été créée en 1980, suite à la fusion entre les deux sociétés formant le complexe industriel à Kasserine, en l'occurrence la Société nationale de cellulose créée dès 1956, année de l'Indépendance, et spécialisée dans l'industrie de pâte d'alfa, et la société nationale de papier alfa, créée en 1968, spécialisée dans l'industrie de papier impression

et écriture. On vous raconte toute l'histoire...

Dans le cadre d'une démarche annoncée et mise en application de préserver les entreprises publiques nationales, le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, mercredi, une visite inopinée au siège de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (Sncpa). C'était l'occasion pour dévoiler nombre d'anomalies, tout en réaffirmant la nécessité pour que les «établissements publics restent la propriété de l'Etat et du peuple tunisien».

A ce titre, nous faisons un rappel historique de cette société qui était appelée à devenir un des fleurons de l'industrie tunisienne, dotée d'un rôle économique et social important qui s'étend sur l'ensemble de la région.

En effet, la Sncpa a été créée en 1980, suite à la fusion entre les deux sociétés formant le complexe industriel à Kasserine, en l'occurrence, la Société nationale de cellulose créée dès 1956, année de l'Indépendance, et spécialisée dans l'industrie de pâte d'alfa, et la société nationale de papier alfa, créée en 1968, spécialisée dans l'industrie de papier impression et écriture.

Une usine censée être une fierté nationale qui assurait la prospérité d'une zone située dans un des gouvernorats les plus déshérités du pays, et constituait un vrai vivier d'emplois, avec près 900 ouvriers et cadres en exercice, tout en assurant, de manière indirecte, des revenus substantiels à des milliers de personnes, soit près de six mille familles résidant sur les hauteurs de Kasserine, notamment pendant la saison de collecte de l'alfa.

La chaudière cher payée ne fonctionne pas !

Or, les malheurs de cette société et de ses employés ont commencé, il y a près de trois ans, avec la cessation de ses activités. En cause, la mise en place d'une nouvelle chaudière thermique en 2019. Or, ladite chaudière, qui devait améliorer le fonctionnement des installations, s'est avérée un frein à la bonne marche de l'usine.

La chaudière étant totalement déficiente, ce qui a entraîné l'arrêt des activités de la Sncpa durant trois années, de 2019 à 2022. Alors que ce dispositif avait été acquis pour la somme colossale de 6,5 millions de dinars de chez une entreprise turque.

Après près de trois longues années pour réparer la chaudière, la société a été de nouveau opérationnelle un certain 14 octobre 2022. Mais la joie fut de courte durée, puisqu'un nouveau malheur a frappé la Sncpa. Cette fois-ci, le blocage était dû à la pénurie des matières premières pour la fabrication de papier.

Il a fallu, donc, près de six mois pour marquer une vraie reprise suite à la réception d'une bonne quantité de matière première. D'ailleurs, cette cessation d'activité et de production, trois années durant, a entravé la Sncpa de fournir aux imprimeries le papier destiné à l'impression du manuel scolaire.

Plusieurs activités connexes revivent

L'état actuel des lieux n'est pas reluisant. Un coup d'oeil sur la situation financière donne à voir une société déficitaire de 2020 à 2022. Cet état financier a été publié par le «Rapport sur les transferts et garanties de l'État au profit des institutions et entreprises publiques non administratives, annexé à la loi de finances 2024», édité en janvier 2024 par le ministère des Finances.

Selon le même document, l'endettement de cette entreprise envers l'Etat a augmenté de 108,4%, passant de 305,7 millions de dinars entre 2020 et 2022, à 587,7 millions de dinars en 2022.

Sans oublier que la Sncpa doit rembourser, en outre, à l'Etat, 390,8 millions de dinars, au titre d'un crédit du Trésor dont l'échéance est arrivée à terme fin 2023. La société étant dans l'incapacité de rembourser.

Pour revenir à la visite du Chef de l'Etat à la Sncpa, on enregistre un grand soulagement des différents intervenants qui espèrent retrouver un nouveau rythme de croisière à travers les différentes filières, entre autres, la cueillette d'alfa, avec une moyenne de 40 mille tonnes par ans. Près de six mille familles seraient concernées.

On citera, ensuite, la production de pâte d'alfa, avec une moyenne de 12 mille tonnes par an et qui sont exportées vers des pays de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis, et la production de soude et de chlore transformés en chlore liquide et acide chlorhydrique pour les besoins de l'unité de fabrication de la pâte en ces produits...Et, bien entendu, la production de papier pour l'impression et l'écriture, avec une spécialisation dans le papier à faible grammage.

Toute une dynamique économique et sociale devrait revoir le jour et couvrir, certes le gouvernorat de Kasserine mais aussi les divers gouvernorats limitrophes. Encore un dossier dépoussiéré par le Chef de l'Etat, et l'on attend une action énergique suivie par des décisions concrètes.