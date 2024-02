Tunisie: Kasserine | Voyance - Quand on consulte une tortue sur son sort !

La voyance a de beaux jours devant elle à Kasserine. Des femmes consultent la tortue Om Dareb pour être fixées sur leur avenir.

Dans un village à Boulaâba, à seulement 10 kilomètres du centre de Kasserine, se trouve un petit élevage de tortues appartenant à une vieille dame. Les femmes ayant des problèmes de stérilité lui rendent visite pour écarter le doute quant à la question souvent décisive pour l'avenir du couple : «Aurais-je des enfants ?». Ce n'est pas à la femme de répondre, mais à Om Dareb, la tortue. Il suffit de se tenir debout devant sa cachette et de l'appeler en prononçant son nom par une formule fixe qui l'implore d'éclairer la personne sur son sort rapidement. Si Om Dareb sort seule, cela signifie que la femme souffre de troubles de la fertilité et qu'elle aura des difficultés pour avoir des enfants. Sinon, le nombre d'enfants sera déterminé selon la progéniture de la tortue qui se tiendra hors de la cachette en compagnie de leur mère. Après se fait le passage à la caisse où le tarif varie en fonction des clients.

Des médiums célèbres

Loin d'être une blague, cette technique de voyance très originale n'attire pas que les habitants du village. Elle est très sollicitée par des visiteuses toutes catégories sociales confondues qui viennent des régions environnantes pour consulter Om Dareb. Convaincues que les prédictions de la tortue sont vraies, ces femmes à la recherche de réponses et de réconfort et poussées par la curiosité veulent être fixées sur leur sort. Cependant, Om Dareb n'est pas un cas isolé. Il existe bien d'autres médiums célèbres à Kasserine. Certains sont sur rendez-vous et on voit les clients se bousculer au portillon pour avoir des entretiens. Ils se mêlent à tous les aspects de notre vie : finances, fidélité du partenaire, rencontre de l'âme soeur, carrière professionnelle... et apportent des réponses à nos questions, en levant un pan du rideau sur un avenir qu'il est difficile de prévoir.

Après avoir étudié la personnalité du client, le voyant prétend être capable de révéler des informations sur l'avenir et sur le passé ou encore de répondre à une question précise. A chacun sa technique: certains lisent les cartes. D'autres se penchent sur les traits d'une main ou pratiquent la cafédomancie en lisant l'avenir dans le marc du café. Les techniques diffèrent et se veulent de plus en plus innovantes et originales selon la région et surtout selon la nature et le budget de la clientèle. Ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur à l'échelle nationale, voire internationale. L'esprit tourmenté et le coeur fragile, les personnes traversant une situation délicate consultent des voyants pour obtenir du réconfort et avoir le coeur net sur un passage de leur existence.

Accueillis comme des stars sur les plateaux TV

En Tunisie, il suffit de faire une recherche sur les réseaux sociaux en indiquant sa ville d'origine pour voir défiler des centaines de réponses suggérant des noms de mediums qui ont bonne publicité et dont les noms sont suivis de commentaires positifs. Certains exercent à domicile, d'autres dans des cabinets professionnels. Leur activité est loin d'être clandestine. Il sont même accueillis comme des stars sur les plateaux de télé surtout en fin d'année et leurs prédications concernent même des pays, de hauts responsables politiques.

Loin d'être réservée au tiers monde, la voyance se fait partout et n'épargne pas les pays les plus développés. En fait, c'est un service rendu à des personnes souvent brouillées avec la vie et qui se réfugient dans ses pratiques ésotériques pour retrouver la joie de vivre face aux épreuves difficiles. Les nouveaux moyens de communication ont fait en sorte de pouvoir rendre possible la voyance même en ligne par tchat ou par mail. En France, des sites internet regroupent des centaines de profils de professionnels et certains proposent même des offres et une première consultation gratuite. C'est la télévoyance par téléphone qui s'impose actuellement étant la technique la plus employée en Europe.

D'ailleurs, elle est proposée via les publicités comme une solution à tous les maux et l'ultime clef du bonheur à venir. Elle permet ainsi à tout intéressé de profiter de l'instantanéité du service, juste en composant un numéro pour contacter un voyant. Celui-ci prétend alors répondre aux questions par le biais de l'astrologie, du tarot ou d'autres méthodes. Ce que les clients ne savent pas, c'est qu'un bon nombre de leurs interlocuteurs à l'autre bout du fil ne sont pas des professionnels aux dons exceptionnels, mais des fonctionnaires dans des centres d'appels en Tunisie ou au Maroc déguisés en médiums. Pourtant, un bon nombre de fidèles finissent avec un vrai sentiment de soulagement car ces consultations ont réussi à apaiser leurs angoisses.

Un marché florissant

Ce qui est encore plus déplorable, c'est que ce marché florissant puise, entre autres, ses racines dans la lutte acharnée contre le mauvais oeil et la sorcellerie. Là aussi, des professionnels se distinguent avec des pratiques de plus en plus inédites. D'ailleurs, il est possible de trouver facilement le matériel servant à la fabrication de talismans et d'objets porte-bonheur ou qui sont plutôt utilisés pour jeter un mauvais sort : caméléons séchés ou vivants au bord des autoroutes, encens, herbes... Tout est disponible pour se débarrasser du sortilège lancé par une personne jalouse ou envieuse et sortir du tourbillon de la malchance. Il est donc évident qu'une chasse aux sorcières au sens littéral du terme s'impose pour protéger les personnes en détresse psychologique qui sont la proie de ces charlatans sans vergogne.