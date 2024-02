Tunisie: A la Cinémathèque Tunisienne - Le cinéma vénézuélien à l'honneur

La Cinémathèque tunisienne accueillera jusqu'à samedi prochain un cycle de projections dédié au cinéma vénézuélien à la salle Tahar Chériaa-Cité de la culture Chedli Klibi.

Toujours dans le même esprit d'ouverture sur la culture de l'autre et dans le but de favoriser l'échange et d'offrir au cinéphile tunisien un cinéma différent, original et intéressant, la Cinémathèque tunisienne organise en partenariat avec l'ambassade du Venezuela à Tunis un cycle de projections dédié au cinéma vénézuélien.

Une série de projections de quelques-uns des films vénézuéliens incontournables est au programme du 1er au 3 février 2023 à la salle Tahar Chériaa.

L'inauguration de ce cycle a eu lieu hier jeudi avec la projection du long métrage «Bolívar, l'homme des difficultés» de Luis Alberto Lamata. Le film raconte les événements de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du Venezuela (1815 et 1816). A' la chute de la seconde République, Simon a dû fuir à Cartagena et par la suite en Jamaïque avec pour seul objectif de libérer l'Amérique. Pour atteindre son objectif, Bolivar décide d'aller en Haïti. Soutenue par une écriture magnétique, cette histoire de quête de la liberté séduit d'emblée par cette sublimation d'un héros défiant la tempête politique d'un monde à l'agonie, contournant toutes les difficultés pour atteindre son objectif. Ce soir, les cinéphiles pourront découvrir deux films, le premier intitulé «Voy Por Ti» (Je viens pour toi), dir. Carmen La Roche, 2019, Venezuela, 100', Vostang, aura lieu à 16h00 et le deuxième, «Hôtel providencia», dir. Caupolican Ovalles, 2022, Venezuela, 85', Vostang, aura lieu à 18h30 à la salle Tahar Chériaa.

Au programme de demain samedi, 3 février, deux projections de films, le premier intitulé «Reveròn», de Diego Risquez (2011, Venezuela, 100', Vostfr) aura lieu à 16h00 suivi à 18h30 du long métrage «Blindado» de Carlos Malavé (2020, Venezuela, 112', Vostang).

Des films incontournables, à ne pas rater !