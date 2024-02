Algérie: La nouvelle loi relative aux forêts ouvre l'investissement dans le secteur

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a souligné, jeudi à Sidi Bel Abbes, que la nouvelle loi relative aux forêts et au patrimoine forestier "ouvre l'investissement dans le domaine sylvicole, selon une orientation garantissant sa protection et sa préservation".

Le ministre a appelé, lors de la présentation d'un exposé sur les secteurs de l'agriculture et des forêts au niveau de l'Institut national technologique spécialisé dans l'élevage et la santé animale, à la nécessité "d'activer sur le terrain cette nouvelle loi et à éviter que l'ouverture à l'investissement du patrimoine forestier ne reste une décision à caractère purement administratif".

M. Cherfa a, d'autre part, fait état de l'inscription, au courant de cette année, d'un programme portant sur l'ouverture et l'aménagement de pistes sylvicoles et la réhabilitation des postes de vigie.

Il a affirmé que le programme "qui jouit d'un intérêt particulier et dont la mise en oeuvre sera assurée en coordination avec les walis, à travers le suivi particulier de son exécution, devra être achevé avant le mois de juillet prochain".

M. Cherfa a déclaré dans ce contexte que "nous attendons beaucoup de ce recensement dont la réussite nécessite la mobilisation de tous", ajoutant que, "l'Etat accorde un intérêt particulier à cette opération pour atteindre des niveaux de production allant dans le sens de la stratégie de la sécurité alimentaire du pays".

A cette occasion, il a appelé à l'extension des surfaces agricoles irriguées et à étendre également les terres agricoles devant être destinées au développement de la culture des légumineuses.

Dans ce cadre, M. Cherfa a mis en relief "l'important potentiel que recèle la wilaya de Sidi Bel Abbes pour l'extension des superficies devant être destinées à la culture de ces produits agricoles".

Dans ce cadre, il convient de souligner que la wilaya de Sidi Bel Abbes a déjà procédé au raccordement de 215 exploitations agricoles sur 328 entités ciblées.

Par ailleurs, dans cette même collectivité locale de l'Ouest, les services concernés ont délivré 1.000 autorisations de réalisation de puits destinées à l'irrigation agricole, une "performance" qui a permis, selon le ministre d'ériger Sidi Bel Abbes en wilaya pilote dans ce domaine.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné que "les mesures de soutien accordées par l'Etat aux professionnels du secteur devront se traduire par l'augmentation des niveaux de production".

Le ministre a poursuivi sa visite dans la wilaya par l'inspection de certaines exploitations agricoles et de fermes pilotes.