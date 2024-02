Maroc: Tanger - Examen des moyens de soutenir la coopération entre la chambre de commerce et des établissements universitaires

Tanger — Une réunion de travail s'est tenue, jeudi à Tanger, entre les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), pour examiner les moyens de soutenir la coopération bilatérale et d'accompagner les entreprises de la région.

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des modalités de coopération et de conclusion d'un accord de partenariat entre la CCIS-TTA et l'ENCG de Tanger, dans le cadre de l'ouverture des deux institutions sur leur environnement, du soutien au développement local, et du renforcement des liens de partenariat entre la Chambre régionale et l'Université Abdelmalek Essaâdi, indique un communiqué de la Chambre.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence du président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, et du directeur de l'ENCG de Tanger, Ahmed Moghni, a été une opportunité pour examiner les dimensions du partenariat entre les deux parties et les moyens de fédérer les efforts des deux institutions et de renforcer leur contribution au développement économique régional et local.

Les participants ont également examiné les axes de l'accord entre la Chambre régionale et l'ENCG, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à accompagner les entreprises et les porteurs de projets au niveau de la région, notamment les lauréats de l'Ecole, relève la même source, précisant que cette convention sera présentée à l'Assemblée générale de la chambre.

Les deux parties ont convenu d'organiser conjointement des séminaires et des journées d'études sur les programmes de soutien à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi, ainsi que le deuxième forum régional de l'entreprise, et des sessions de formation au profit des entreprises et des porteurs de projets, en plus de la publication de la revue économique de la région.

Elles oeuvreront également à soutenir les porteurs de projets et à leur fournir un accompagnement approprié, afin de leur permettre de réaliser leurs projets.