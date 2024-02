Congo-Kinshasa: Culture - Cathérine Kathungu Furaha rend hommage à Shaka Kongo !

Catherine Kathungu rend un vibrant hommage à Edmond Langu Masima dit Tshaka Kongo

De son vrai nom, Edmond Langu Masima alias Tshaka Kongo, artiste musicien, danseur, chorégraphe et coordonnateur national de la structure « Artiste en danger », s'est éteint dans la soirée du vendredi 26 janvier 2024 au centre de santé « TVC médical », dans la commune de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa.

Marquée par la disparition de ce dernier, Catherine Kathungu Furaha, Ministre de la culture, arts et patrimoine, a rendu hommage à Shaka Kongo qui fut, à son avis, un homme courageux, humble et rempli d'abnégation et qui s'est battu, corps et âme, pour la promotion des artistes congolais

« Je garderai à jamais en souvenir, le courage, l'humilité, la témérité, surtout et parfois le bénévolat de Monsieur d' "Artistes en danger". A ce titre, il a plaidé, par ailleurs, pour l'intemporalité de Grand Kallé, la maladie de maman Vongaye et nous sommes allés, lui et moi, au chevet de la maman de la Rumba dont j'ai inscrit sa chanson Ndota sur la liste de l'intemporalité », révèle-t-elle.

Pour elle, en effet, la lutte et la bravoure de l'illustre disparu, en retraçant les grandes lignes de sa rencontre avec lui, auront été ses vraies traits caractéristiques.

« La première fois, Monsieur Shaka Kongo est venu me demander de protéger la place des artistes. Ensuite, il est venu plaider pour papa Petit Pierre afin de l'honorer un 30 juin. Il a plaidé pour papa Jeannot Bombenga afin que sa photo soit placée à l'exposition universelle de Dubaï », a-t-elle témoigné.

« Il est le seul qui a donné les premiers éléments culturels à déposer au musée de la Rumba, l'ancienne résidence de Feu Papa Wemba. Quand je l'a inauguré, il a apporté les baguettes de l'un des premiers batteurs de la rumba des années 60 et la casquette du comédien caporal Murumba », réaffirme, en outre, Cathérine Kathungu Furaha, visiblement, très marquée.

Pour rappel, Edmond Langu Masima, chanteur, danseur et chorégraphe est né le 6 juillet 1957 à Kinshasa et est décédé à l'âge de 67 ans.