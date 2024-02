Congo-Kinshasa: Atelier de formation en Droits numériques, Kinshasa - L'ICDH et Paradigm Initiative confirment le rendez-vous aujourd'hui

L'Institut Congolais des Droits de l'Homme (ICDH), en collaboration avec Paradigm Initiative, organise, ce vendredi 2 février 2024, à l'Hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe, un atelier de formation portant sur les Droits numériques. "Cette session cible, principalement, 20 participants dont 40% sont issus de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), des instances judiciaires, des organisations de la Société civile, des organes de presse et des universités", renseigne, dans sa note conceptuelle, le staff organisateur de l'évènement.

Rendez-vous du savoir !

L'ICDH et Paragigm Initiative se sont fixé quelques objectifs à atteindre au terme de cette activité scientifique. Ils espèrent notamment, renforcer les capacités des participants en matière du monitoring des violations des droits numériques ; évaluer les mécanismes disponibles pour la protection des droits sur Internet et autres droits fondamentaux ; développer des connaissances avancées sur des questions électorales, la cybercriminalité ou la réglementation des contenus des plateformes numériques ; offrir une plate-forme aux nouveaux entrants pour la discussion, le partage d'informations et la mise en réseau sur la défense des droits numériques et l'écosystème Internet.

Quelle est la méthode prévue ?

«La méthode sera participative. Il y aura des exposés mais les participants utiliseront aussi des études de cas, des notes d'orientation et d'autres résultats de recherche pour alimenter les discussions, les présentations et les travaux de groupe au cours de la session.

Les ateliers se dérouleront sur une journée, animés par les experts en droits numériques issus du Barreau, du Ministère du Numérique de la République Démocratique du Congo et de la société civile », relève, en sus, la même note conceptuelle.

Ce qu'il faut savoir de l'ICDH

L'Institut Congolais des Droits de l'homme, ICDH, a un double statut. Il est, d'abord, une ONG de promotion et de défense des droits de l'homme disposant d'une Clinique juridique. Ensuite, l'ICDH est un centre d'études et des recherches sur les droits de l'homme et la gouvernance judiciaire.

Actuellement, l'ICDH est le partenaire de mise en oeuvre en République Démocratique du Congo du Projet Greater Internet Freedom (GIF).

Ce projet, financé par l'USAID, vise la promotion et la protection des droits numériques, y compris l'inclusion numérique et l'accès à l'internet en Afrique. Il est piloté au niveau africain par Paradigm Initiative qui, par ailleurs, est une entreprise sociale qui construit des systèmes de soutien basés sur les TIC et défend les droits numériques afin d'améliorer les moyens de subsistance des jeunes africains mal desservis.

Son programme de défense des droits numériques est axé sur le développement de politiques publiques pour la liberté d'Internet en Afrique, avec des bureaux à Abuja-Nigeria, Yaoundé-Cameroun, Nairobi-Kenya, Dakar-Sénégal et Lusaka-Zambie.