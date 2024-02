Congo-Kinshasa: Construction du Musée des FARDC, Etat-Major Général, Mess des Officiers, ...Le Collectif d'Avocats de DEC CONSULT sasu dénonce une destruction méchante dans les chantiers !

Incroyable mais vrai ! A l'insu du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC), un tracteur est venu démolir quelques bâtisses dans les différents chantiers où les travaux de construction du Musée national de l'Armée, de l'Etat-Major Général/FARDC, du Mess des Officiers, du camp des Officiers, ... Désagréablement surpris, le Général Christian Tshiwewe est personnellement descendu sur le lieu, au camp Lieutenant-Colonel Kokolo, pour stopper cette destruction méchante. Sur place, il a interpellé le Directeur de cabinet du Vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale ainsi que le Commandant du Génie militaire. C'était dans l'après-midi du mercredi 31 janvier 2024.

Le lendemain, le collectif d'Avocats de DEC CONSULT sasu est monté au créneau au cours d'un point de presse organisé au siège de cette entreprise de construction dont la General Manager n'est autre que Madame Claude Dipo Esabe. Face aux professionnels des médias, Maîtres Martin Biaya Mutombo et Willy Kankolongo ont brandi un contrat de construction signé en bonne et due forme dans un cadre de partenariat public-privé entre l'Etat-Major Général/FARDC (Maître d'ouvrage) et DEC CONSULT sasu (Maître d'oeuvre) en date du 16 juin 2023.

Au cours de cet échange avec la presse, le collectif d'Avocats de DEC CONSULT sasu a soutenu qu'un « ordre verbal » de démolition serait venu du Vice-Premier ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'espace où se sont produits ces incidents ayant entrainé mort d'homme se situe juste derrière le nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale et Anciens combattants, à proximité de la concession Kin-Oasis. Ce site au camp Kokolo avait déjà été désaffecté par l'ancien ministre de la Défense, en l'occurrence, Ngoyi Mukena. C'était sous le régime Kabila le fils.

Le 15 mars 2021 la société de construction DEC CONSULT sasu voit le jour. Il sied de rappeler que sa fondatrice et General Manager, Claude Dipo Esabe, est une fille de militaire qui a vécu une bonne partie de sa jeunesse au camp Lieutenant-Colonel Kokolo. Elle est Architecte et Urbaniste de formation qui, pendant trente-deux ans, a travaillé au sein du ministère de l'Urbanisme et Habitat jusqu'à atteindre le grade de Directrice dans l'administration. En 2023, Madame Claude Dipo Esabe est allée soumettre son projet de modernisation de ce site militaire désaffecté au Chef d'Etat-Major Général des FARDC. Le 16 juin de cette même année, un partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties, à savoir Etat-Major Général et DEC CONSULT sasu, fut sanctionné par un contrat de construction en bonne et due forme. Depuis lors, les travaux y ont débuté grâce à l'appui financier des investisseurs amenés par cette société. Musée national de l'Armée, Etat-Major Général, Mess des Officiers généraux, camp des Officiers, guest house sortaient de ces terres en ayant recours à la main d'oeuvre congolaise. Le projet de construction de l'hôpital des blessés de guerre avait été délocalisé dans la commune rurale de Maluku.

En échange de la réalisation de ces différents ouvrages, en guise de compensation, un espace de 18 hectares avait été octroyé à l'entreprise de Mme Dipo, une brillante et battante femme congolaise. Une cartographie a même été établie pour que tout soit clair. A la signature du contrat, le Maître d'ouvrage a désigné le corps de Génie comme interface de DEC CONSULT sasu. Aussi, cette société transmettait-elle au commandant du corps du Génie Militaire les documents relatifs à ces projets. Or, comme le démontre le collectif d'Avocats, ce dernier se servait de ces informations documentées pour torpiller ce partenariat public-privé. « Pour des pots-de-vin, un petit groupe de militaires affairistes veut arracher ce marché à une digne fille du pays pour le confier à des Indiens, ce, contrairement à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi », a martelé le Conseiller juridique de DEC CONSULT, Maître Willy Kankolongo.

Pendant que les responsables de DEC CONSULT sasu étaient en réunion d'évaluation à l'Etat-Major Général, le bulldozer du Génie Militaire démolissait des bâtiments déjà érigés. A un jour d'intervalle, les démolisseurs ont recouru à un bulldozer privé. Il y a même eu pillage sur le lieu. Tout est parti d'un « ordre verbal ». Ayant appris la nouvelle, le Chef d'Etat-Major Général des FARDC, dépité et irrité, est vite descendu sur le lieur pour arrêter ce forfait. Le collectif d'Avocats a démontré que les sites de l'Etat-Major Général en construction ont des titres fonciers de même que l'espace cédé à DEC CONSULT sasu détient aussi un titre foncier. Histoire de donner des garanties aux investisseurs en provenance Dubaï qui vont débourser des millions de dollars américains en vue de la réalisation de tous ces ouvrages.

Le collectif d'Avocats de DEC CONSULT sasu a non seulement dénoncé cette destruction méchante mais aussi annoncé aux professionnels des médias qu'une plainte a été déposée à l'Auditorat militaire contre ses auteurs. Une fois reçus, les avocats ont promis de dire toute la vérité au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui va réparer les dégâts causés ?

Trajectoire professionnelle de la patronne de DEC CONSULT

Elle est une quinquagénaire avec une riche carrière professionnelle s'étalant sur trois décennies. Tour à tour, Claude Dipo Esabe a occupé les postes de Cheffe de Division Urbaine de l'Urbanisme/Funa, Cheffe de Division des Actes de construction dans la Direction de l'Urbanisme et Directrice Cheffe de service ad intérim au sein de la même Direction. Elle a été, à maintes reprises, Consultante et experte de l'Urbanisme et Habitat à la Banque Mondiale (Rapport annuel Doing Business). Elle a aussi été Conseillère au Cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire. Hyperactive, elle est l'initiatrice de plusieurs projets, notamment : le projet d'Aménagement Urbain du District de la Funa à Kinshasa en 2012 ; le projet de l'Urbanisme en Marche (Juin 2018) ; la proposition de Loi portant sur le Code de l'Urbanisme et de la Construction en République démocratique du Congo. Elle a parcouru les cinq continents.

Pour avoir rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise, cette Architecte-Urbaniste de formation a été décorée à la Chancellerie des Ordres nationaux le 17 décembre 2022 : une médaille d'Or et d'un brevet de mérite civique.

Cellule de Communication / DEC CONSULT sasu