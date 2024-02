Afrique: Le commissaire de l'UA souligne la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour améliorer l'éducation en Afrique

Addis Ababa 2 février,2024 (2024) L'Union africaine (UA) a déclaré 2024 Année de l'éducation en raison du besoin urgent de mobiliser davantage de ressources pour améliorer l'accès à un apprentissage de qualité sur le continent, a déclaré à l'ENA le commissaire à l'éducation, à la science et à l'innovation, le professeur Mohammed Belhocine.

L'Afrique se trouve dans une situation de base où la pauvreté, la nutrition, le fardeau de la dette, les conflits et les catastrophes naturelles ou d'origine humaine créent des priorités concurrentes pour les gouvernements, a noté le professeur, ajoutant qu'il est donc possible de négliger certaines de ces priorités lorsque l'on doit faire face à toutes ces priorités concurrentes.

"Après la conférence COVID-19, nous nous sommes rendu compte que non seulement les progrès réalisés ont été en quelque sorte stoppés, mais que la situation s'est encore aggravée. C'est pourquoi l'idée de faire de l'éducation le thème de l'année a été mise sur la table, car nous pensons que nous pourrons ainsi galvaniser à nouveau les États membres, la population et les jeunes pour qu'ils pensent davantage à l'éducation", a expliqué le professeur Mohammed.

Malgré des tendances positives, de nombreux pays africains luttent pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU pour l'éducation d'ici 2030.

Selon lui, l'UA appelle à retrouver l'élan et souligne le rôle de l'éducation dans le développement, en s'alignant sur l'Agenda 2063, le plan directeur pour la prospérité future de l'Afrique.

Le rôle de l'UA réside dans la formulation de politiques, l'harmonisation et la définition de normes et de standards, facilitant ainsi le libre-échange et la circulation des personnes. Des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine et la reconnaissance harmonisée des qualifications, par exemple, visent à renforcer la mobilité et l'échange de connaissances, a-t-il souligné.

Le professeur a indiqué que le soutien de l'UA porterait sur la formulation et l'harmonisation des politiques, ainsi que sur l'établissement de normes et de standards.

"Par exemple, nous (les Africains) devons disposer d'un système harmonisé de reconnaissance des diplômes et des qualifications à tous les niveaux dans tous les pays. C'est ce que nous développons en tant que ministère de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation. Nous essayons de formuler des politiques, des stratégies, des normes et des standards, qui aideront les pays à voir s'ils sont au même niveau ou s'il y a des lacunes".

En ce qui concerne le financement, le professeur Mohammed a déclaré que le soutien de partenaires tels que la Banque africaine de développement, les agences des Nations unies et les partenariats bilatéraux a été mobilisé, car l'UA ne peut pas dépendre entièrement de la contribution des États membres.

Le programme d'innovation UE-UA et les programmes de formation des enseignants sont des exemples de collaborations réussies, a-t-il ajouté.

"Lorsque nous parlons de ressources, la situation est toujours la même. Je veux dire par là qu'il existe des priorités concurrentes. Il est donc faux de dire que nous disposons des ressources nécessaires, mais nous essayons de mobiliser des ressources par l'intermédiaire de partenaires, de la Banque africaine de développement, qui est l'un de nos principaux partenaires. Mais nous avons aussi des coopérations et des partenariats avec de très nombreux secteurs différents, à commencer par les agences des Nations unies, par exemple".

Déclarant que l'appel mondial en faveur d'un financement accru et de solutions innovantes, potentiellement inspirées du modèle du Fonds mondial pour le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, avait gagné du terrain, le commissaire a lancé des appels similaires en faveur de l'éducation pour faire face à la crise de la non-scolarisation en Afrique.

Selon le commissaire, les normes internationales en matière de financement ont des points de référence. Par exemple, l'UNESCO souhaite que les pays investissent 10 à 15 % du budget national dans l'éducation.

Mais "si vous regardez les statistiques, tous les pays ne peuvent pas atteindre ce niveau. En même temps, en raison du fardeau démographique que nous avons en Afrique, nous avons beaucoup de jeunes en Afrique. Ce sera le continent le plus jeune du monde dans les années à venir. Cela signifie que même si vous avez la volonté politique et l'engagement politique d'atteindre une couverture universelle en termes d'éducation, vous manquerez d'argent parce que votre PIB peut ne pas être suffisant dans certaines situations".

La question de savoir comment mieux aider ces pays à atteindre la couverture universelle de l'éducation et l'idée d'une meilleure coordination en termes de financement par les partenaires financiers et multilatéraux ont donc été mises en avant.

C'est pourquoi il a souligné avec gravité que "nous pouvons (maintenant) penser à un fonds mondial qui pourrait aider les pays à atteindre la couverture universelle. C'est très important. À l'heure où nous parlons, la population totale en âge d'être scolarisée en Afrique subsaharienne s'élève à un demi-milliard de personnes. Et à l'heure où nous parlons, 100 millions de ces enfants ne vont pas à l'école ou ne sont pas scolarisés. C'est une masse énorme d'enfants".

Il s'agit d'un problème majeur non seulement pour notre continent, mais aussi pour le reste du monde, a déclaré le professeur, révélant que l'Union dispose de fonds supplémentaires pour soutenir ce que les pays font déjà.

"De nombreux pays s'en sortent plutôt bien, même si certains n'ont pas encore atteint le niveau de 10 % des investissements. Mais la plupart d'entre eux font de leur mieux pour atteindre ce niveau.

Avec 100 millions d'enfants actuellement non scolarisés, l'UA met l'accent sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) comme seconde chance. La stratégie africaine en matière d'EFTP et des partenariats tels que l'initiative allemande pour les compétences en Afrique offrent des possibilités de formation.

Soulignant la nécessité de décoloniser l'enseignement de l'histoire et reconnaissant la prévalence des récits coloniaux dans les programmes, le commissaire a souligné que l'UA préconise l'enseignement d'une véritable histoire africaine écrite par des Africains.

Il existe un ouvrage complet sur l'histoire de l'Afrique rédigé par des universitaires africains, et le traduire en programmes d'enseignement digestes pour tous les niveaux est un objectif clé, a déclaré le professeur.

Le commissaire Mohammed a conclu en soulignant l'urgence de s'attaquer à la crise de l'éducation : "Il s'agit d'un problème énorme pour notre continent et même au-delà... Ce sont ces enfants qui essaieront de franchir les frontières... Nous devons montrer qu'il existe une idée internationale pour soutenir ce que les pays font déjà."

Le thème de l'UA pour 2024 souligne le rôle essentiel de l'éducation dans le développement de l'Afrique et constitue un appel à l'action pour accroître les investissements, la collaboration et les solutions innovantes afin de garantir un apprentissage de qualité pour tous.