Ile Maurice: Lespri Ravann cherche bonnes âmes pour soutien financier

Réunir autour de Rs 300 000. C'est l'objectif du groupe Lespri Ravann. La somme servira à financer l'enregistrement de leur nouvel album. «Les textes sont déjà écrits ; le groupe travaille sur les mélodies», explique Julie Desvaux de Marigny, manager du groupe.

Lespri Ravann souhaite réaliser un album de huit titres en «continuant dans son créneau du séga typique avec des vibrations jazz. Une musique fusion mais qui reste bien mauricienne», ajoute-t-elle. Des reprises sont aussi prévues, dont une de Marclaine Antoine.

Ce prochain album marquera aussi un tournant dans la vie du groupe. Il consacrera sa nouvelle configuration. Lespri Ravann a été créé en 2009. En 2014, sort l'album Langaz, où figure le tube Madam Baya. Une histoire d'enfants qui se plaignent que «vant-la fermal», sur un beat endiablé porté par des percussions-voix efficaces.

Par la suite, le groupe a vécu une séparation. Kurty Oclou, Samuel Dubois et Jeff Armand poursuivent leur route de leur côté. De la formation originale, il reste Kerwin Castel, leader du groupe, et Alain Castel, la voix de Madam Baya. Ils ont été rejoints par Lydia None, qui en sus d'être humoriste a des talents de chanteuse. Elle est lead vocal avec Alain Castel. Lespri Ravann s'est aussi enrichi du guitariste-arrangeur Patrick Desvaux, du bassiste et professeur de musique Julio Empeigne. Et de Jeremy Gungaroo à la batterie.

«Lespri Ravann cultive l'authenticité. Il s'appuie maintenant sur la complémentarité des deux chanteurs, Lydia None et Alain Castel», souligne la manager du groupe. Elle indique que du 15 au 25 octobre dernier, le groupe s'est produit «à un festival en Malaisie, avec le soutien des autorités». Avant cela, en 2022, Lespri Ravann est monté sur la scène du festival Nou Lemorn. «Le groupe n'a pas fait beaucoup de prestations grand public. Nous avons connu deux annulations. Après la reprise en 2021, suite au second confinement, la situation a été un peu chaotique pour nous comme pour pas mal d'artistes. Les choses ne sont jamais revenues à la normale pour nous. Il faut lutter pour exister», affirme Julie Desvaux de Marigny.

Au point où chacun des membres du groupe «cumule d'autres boulots. C'est obligé», confie la manager. Parmi les membres de Lespri Ravann, on retrouve plusieurs professeurs de musique au conservatoire. Kerwin Castel anime lui l'École de ravanne, donne des cours de percussions dans des centres sociaux. Des cours, «avec un vrai bénéfice humain», souligne la manager.

Parcours: Julie Desvaux de Marigny, un retour au pays en musique

Julie Desvaux de Marigny est la manager du groupe Lespri Ravann depuis 2021. Mais elle a croisé leur route en 2013. Mauricienne longtemps expatriée, elle a vécu à Barcelone avant de rentrer au pays en 2021. Pendant son séjour en Espagne, en cherchant des musiciens pour un projet de film, elle a côtoyé des talents qui ont eu l'occasion d'accompagner Menwar et Eric Triton. «J'ai beaucoup aimé le charisme de ces musiciens. Ils sont restés des amis.» C'étaient les membres de Lespri Ravann.

À son retour à Maurice après la pandémie, elle est touchée par la situation de ces musiciens qui «n'avaient pas pu travailler, qui étaient déboussolés. Kerwin Castel m'a proposé de devenir la manager de Lespri Ravann».

Si de prime abord ce n'est pas son domaine d'activité, «c'est une expérience que j'apprécie», dit celle qui gère les questions économiques et administratives du groupe. Laissant le soin à Kerwin Castel de diriger le travail créatif de Lespri Ravann. Elle estime qu'encadrer Lespri Ravann, «c'est très important pas seulement pour moi, mais aussi pour l'art et pour Maurice. C'est primordial de soutenir des gens qui donnent de leur temps pour produire de l'art».