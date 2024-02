Cameroun: Nouvelles habitudes de consommation - Le promoteur de la start-up gajo livestock mis en vitrine

Media du groupe Canal+ Afrique, Canal + Pop braque ses projecteurs depuis hier sur le CEO/Founder de la start-up Gajo Livestock, le jeune Camerounais FOTSO NGASSA. Il s'agit d'une start- up spécialisée dans la livraison gratuite et à domicile, de la viande de boeuf, du poulet, des poissons et des crustacés. Le prolifique entrepreneur camerounais passe ainsi dans le cadre du magazine économique

« START-UP ». Une émission dédiée au grand divertissement, aux émissions d'actualité et de découverte. Présentée par l'entrepreneure et présentatrice TV Madjissem Béringaye, avec la collaboration de Nicanor Diada Ouedraogo, chroniqueur TV, le programme reçoit FOTSO NGASSA depuis ce jeudi 1er février 2024. La production se consacre essentiellement à la révolution économique de l'Afrique, à travers ses nouvelles pratiques de consommation; ainsi que la présentation des figures qui font partie de son dynamisme et des changements économiques opérés sur le continent. C'est sur cette lancée que, Madjissem Béringaye a cru bon de recevoir le Camerounais FOTSO NGASSA, CEO/Founder de la start- up Gajo Livestock. Les téléspectateurs ont ainsi pu apprendre le parcours difficile de celui qui est incontestablement aujourd'hui l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue en Afrique francophone.

De ce crochet télévisé , nous avons appris la faillite du jeune entrepreneur. En 2018, alors que tout allait très bien, FOTSO NGASSA se voit déposséder de tout, à cause de la crise sécessionniste dans les régions anglophones du Cameroun. Les insurgés saccagent sa ferme bovine située dans la région de l'Ouest limitrophe. Le jeune entrepreneur, naguère prospère, est désormais démuni. Il ne se laisse pas pour autant faire. Il se reconstitue une vie d'entrepreneur à Douala ( capitale économique du Cameroun ) sa base, avant de voir son domaine encerclé par des dizaines de policiers pour cause de conflit foncier.

%

FOTSO NGASSA, fait-il savoir sur Canal+ Pop, est encore abattu en plein vol, et est obligé de liquider des articles qui ont survécu aux secousses successives qui l'ont durement affecté. L'âme combattante, il n'hésite pas à se lancer dans le petit commerce,jusqu'à la création de Gajo livestock en 2021.

Dans le reportage de Canal + Pop, un restaurateur de Douala témoigne comment la venue de Gajo Livestock a révolutionné son activité. " J'envoyais toujours ma cuisinière au marché acheter les viandes et les poissons. Cela était pénible et nous prenait beaucoup de temps. Avec l'avènement de Gajo Livestock, nous passons la commande et sommes servis en 40 minutes", déclare le restaurateur.

A Douala, cinq employés se relaient au téléphone pour prendre les commandes des clients, et les faire exécuter. Les commandes sont diverses : cérémonies de mariage, promotion académique et professionnelle, restaurants, hôtels, particuliers. FOTSO NGASSA affirme avoir déjà inscrit 2000 éleveurs sur la plateforme Gajo Livestock.

Et avec son essor et son expansion, la start-up Gajo Livrstock, selon le CEO/ Founder, est à la recherche des investisseurs . " J'ai estimé mes besoins à 500 millions francs CFA", a- t-il fait savoir. L'entrepreneur possède par ailleurs un cheptel de boeufs étendu sur 10 hectares, à Batchenga, à 300 km de Douala, dans le Centre du pays.

Avec Gajo Livestock, passez vos commandes de viande de boeuf, de poulet, des poussons et des crustacés, et faites- vous livrer gratuitement en 40 minutes.