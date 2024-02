Maroc: La Chambre de commerce de Casablanca-Settat signe deux accords de coopération avec la Chambre de Riyad et l'Union des Chambres saoudiennes

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat a signé, mercredi à Riyad, deux accords de coopération avec la Chambre de Riyad et l'Union des Chambres saoudiennes, à l'issue des travaux du Salon international saoudien de la franchise.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat a indiqué dans une déclaration à la MAP que le premier accord prévoit l'échange d'informations et d'expertises dans le domaine du tourisme, des infrastructures et de la réforme des Chambres professionnelles.

Il a ajouté que le deuxième accord, qui a été signé par Hassan Berkani et le président de l'Union des Chambres saoudiennes, Hassan Al-Huwaizi, en présence du président de la Fédération marocaine de la franchise (FMF), Mohamed El Fane, vise à développer la coopération économique ainsi que les liens entre les secteurs d'affaires des deux pays.

Il s'assigne également pour objectif de développer les relations de coopération économique, commerciale et industrielle et les liens entre les milieux d'affaires des deux pays.

Il a souligné que les domaines de coopération comprennent l'encouragement de la coopération entre les hommes d'affaires et les entreprises, la présentation des facilités nécessaires pour soutenir la coopération économique, l'échange d'informations économiques, commerciales et législatives, l'organisation de conférences, de séminaires et d'ateliers, l'organisation et la participation aux expositions et aux marchés commerciaux, l'échange de délégations commerciales, l'assouplissement des obstacles à l'investissement et le règlement des différends commerciaux à l'amiable.

%

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat, Hassan Berkani, et le président de l'Union des Chambres saoudiennes, Hassan Al-Huwaizi, ont examiné les aspects de la coopération conjointe avant de signer un accord pour soutenir les relations économiques entre les deux pays.

M. Berkani a présenté à la partie saoudienne les grands chantiers en cours au Maroc, alors que le Royaume s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

Il a fait remarquer que la participation de la Chambre à ce salon était positive et contribuera au renforcement et au développement de la voie économique entre les deux pays, notant que la coopération économique entre les deux pays nécessite la création d'une ligne maritime entre les ports de Djeddah et de Tanger ou Casablanca "pour briser l'isolement économique entre le Maroc et l'Arabie saoudite".