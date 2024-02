Tunisie: Médenine-Elections locales - Les candidats accentuent leur campagne

MEDENINE — La campagne du second tour des élections locales s'achève, vendredi 2 février à minuit, et les candidats au gouvernorat de Médenine sont encore sur le terrain.

Le candidat Saleh Chamekh (41 ans, directeur exécutif dans un groupement agricole) à Béni Khedache promet d'oeuvrer au développement de l'infrastructure, de l'agriculture et des services de soins, la réouverture du bureau de poste, l'entretien des établissements scolaires, la création d'un centre de formation professionnelle et la promotion du tourisme dans la région.

Le candidat à l'imada d'Omret Jedida à Médenine-sud, Hassan Hamed (36 ans, technicien en électronique) s'engage à mettre en place un bureau de poste et des espaces dédiés aux jeunes, promouvoir le secteur de santé, renforcer l'infrastructure et l'entrepreneuriat liés aux secteurs industriel et agricole et régulariser la situation des ouvriers de chantiers.

Pour sa part, le candidat Fethi Laâmari de la localité El Maâmrat à Ben Guerdane (55 ans, chef de service à la SONEDE) présente un programme prônant en particulier la modernisation des réseau routier et d'électricité, l'achèvement des travaux de la station de dessalement de l'eau de mer à Saidane, l'installation d'un bureau de poste et d'un centre de santé de base et l'amélioration du transport scolaire.