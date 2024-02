Afrique: Journée mondiale des zones humides - Les Seychelles plantent des mangroves

Les Seychelles se joignent au monde dans la célébration mondiale de la Journée mondiale des zones humides célébrée chaque année le 2 février et une étape importante est la célébration des 20 ans de la désignation des zones humides de Port Glaud/Port Launay comme site Ramsar, désigné comme zone humide d'importance internationale.

A cette occasion, le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a été rejoint par des élèves de l'école primaire de Port Glaud et de l'Académie maritime des Seychelles pour planter davantage de mangroves sur le site de Port Launay.

Les zones humides côtières de Port Launay, situées dans le district ouest de Port Glaud à Mahé, sont l'une des meilleures zones humides de mangrove de Mahé, abritant les sept espèces de mangroves des Seychelles.

La zone humide a été la première zone des Seychelles à être désignée comme zone d'importance internationale au titre de la Convention de Ramsar. Deux autres zones, les zones humides de Mare au Cochon dans les collines du sud de Mahé, l'île principale, et l'atoll d'Aldabra sont également reconnues au titre de la convention signée en 1971.

Dans son message pour l'occasion, M. Joubert a déclaré : « Beaucoup de choses se sont passées aux Seychelles grâce aux actions rigoureuses menées par divers acteurs pour soutenir le gouvernement dans la promotion de la durabilité dans l'utilisation des écosystèmes des zones humides. Le thème déclaré cette année par la Convention de Ramsar est « Zones humides et bien-être humain ». ", qui dénote l'interaction entre les populations et les zones humides, plaçant les populations au centre de l'avenir des zones humides à l'échelle mondiale."

Le Constance Ephelia Resort a organisé au fil des années de nombreuses activités en collaboration avec d'autres organisations et organisations non gouvernementales (ONG) en faveur de la gestion et de la conservation de la zone humide côtière de Port Launay.

Cette année, l'hôtel avec ses partenaires communautaires et ses jeunes ont organisé une activité de plantation de mangroves.

M. Joubert a déclaré : « Il est de la responsabilité de chaque citoyen, communauté et pays d'inverser cette tendance par des décisions et des actions audacieuses qui apporteraient de nombreux avantages aux communautés du monde entier. Les pays membres de la Convention de Ramsar et d'autres groupes internationaux et régionaux sont à l'avant-garde de campagnes pour promouvoir l'utilisation durable des zones humides à l'échelle mondiale.

Il a ajouté que malgré les nombreux défis, en particulier dans les petits États insulaires comme les Seychelles, "il y a encore de l'espoir, et il faut espérer que notre jeune génération préserve nos zones humides en faisant passer le message que la restauration des zones humides contribuerait non seulement à faire revivre les espèces menacées, mais aussi à reconstruire" la connexion entre les crêtes et les récifs, qui constitue l'épine dorsale de tous les écosystèmes. »