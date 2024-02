Centrafrique: 367,7 millions de dollars nécessaires pour renforcer la réponse strictement humanitaire en 2024

Lancement du Plan de réponse humanitaire 2024 en République centrafricaine

Bangui, 2 février 2024 -- La situation s'est généralement améliorée en République centrafricaine (RCA), mais les besoins humanitaires demeurent importants suite notamment au conflit qui persiste depuis plus d'une décennie et de l'impact récent de la guerre au Soudan et de l'insécurité dans la région frontalière avec le Tchad dans le nord-ouest. 2,8 millions de personnes -- 46% de la population -- sont extrêmement vulnérables en 2024, au point que seule l'assistance humanitaire ne suffira pas pour rétablir leur bien-être. «Nous avons affiné les besoins à travers des consultations menées en amont et avons conclu que certaines zones à stabilité relative nécessitent plutôt la mobilisation d'autres acteurs, comme ceux du développement, pour garantir le maintien des acquis, et soutenir durablement la protection et la résilience des communautés vulnérables », a expliqué M. Ag Ayoya, Coordonnateur Humanitaire en RCA.

Pour réponde aux besoins des centrafricains les plus vulnérables, le Gouvernement centrafricain et l'Equipe humanitaire pays ont officiellement lancé aujourd'hui le Plan de réponse humanitaire 2024. La communauté humanitaire cherche à répondre aux besoins vitaux de 1,9 million de personnes les plus vulnérables et appelle à la mobilisation de 367,7 millions de dollars américains. Dans la réponse à ces besoins, la communauté humanitaire s'assurera de la multisectorialité de la réponse et la centralité de la protection, la localisation de la réponse pour une participation systématique des acteurs nationaux, la redevabilité envers les personnes affectées et le nexus humanitaire-développement pour tirer profit des zones de stabilité et ainsi renforcer la résilience des populations en promouvant des solutions durables face aux déplacements.

Les civils continuent de faire les frais de la violence qui a poussé un centrafricain sur cinq à se déplacer soit à l'intérieur du pays soit à l'étranger, et des contraintes logistiques et sécuritaires entravent significativement les efforts des acteurs humanitaires pour leur apporter l'assistance nécessaire. En 2023, au moins un incident sécuritaire a affecté les acteurs humanitaires tous les deux jours. Un acteur humanitaire a été tué et quatre autres ont été blessés. « Lorsque les acteurs humanitaires sont attaqués, c'est l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à la santé et à bien d'autres services vitaux qui est menacé pour des centaines de milliers de centrafricains », a souligné M. Ayoya, condamnant cette violence contre les acteurs humanitaires.

Grâce à la générosité des donateurs, 2 millions de centrafricains les plus vulnérables ont reçu une assistance vitale en 2023 dans au moins un secteur, notamment dans des régions restées inaccessibles par voie routière depuis plusieurs années. « La communauté humanitaire est extrêmement reconnaissante envers les bailleurs de fonds que je remercie pour leur générosité en 2023, et je les invite à ne pas oublier les centrafricains en 2024, face à la dynamique sans cesse changeante de l'environnement d'appui à l'aide humanitaire », a conclu M. Ayoya.

