Togo: La Mairie de Bè Afédomé dote ASFOSA d'un bus de 35 places

02 Février 1978 - 02 Février 2024. Joyeux anniversaire au club ASFOSA de Lomé pour ses 46 ans de vie. C'est un anniversaire qui coïncide avec l'initiative de la Mairie de la Commune de Golfe 1 Bè Afédomé de doter ce club cher à la communauté Bè, d'un bus. Ceci pour faciliter les déplacements des joueurs et dirigeants. Par ce geste de la Mairie dirigée par le Maire Principal, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, et la cérémonie de remise officielle de clés et de l'acte de donation, fait définitivement quitter le club de la Forêt sacrée du statut des clubs locataires de bus à celui de propriétaire de bus.

Pour acter cette action d'accompagnement, la Mairie a dû débourser la somme de 55 millions de Fcfa. Pour justifier une telle attention de l'exécutif communal à l'endroit de ce club identitaire de la communauté Bè, le Maire Gomado a indiqué qu'il était question pour eux de « considérer le club comme un club d'élite » et de « mettre le club dans les bonnes conditions pour qu'ils nous apportent des résultats ». Reconnaissant le fait que le football est un couteau à double tranchants, qui uni et qui désuni, l'élu local a émis la prière à ce que « ASFOSA soit toujours un promoteur de paix et de cohésion sociale » au sein de la communauté Bè et au-delà.

Emboitant le pas au Maire Joseph Gomado, le président de l'ASFOSA, Amégnido Koumako Gato, qui réceptionnait les clés et l'acte de donation, en présence du Chef traditionnel, Togbuigan Adjallé, a tenu à remercier l'infatigable artisan qu'est le Maire Gomado, celui-là qui d'après lui, « ne ménage aucun effort pour venir en aide à la communauté sportive de Golfe 1 / Bè Afédomé ». A entendre le président du club, c'est un besoin qui vient d'être satisfait et qui permet de rompre avec « la croix et la bannière » auxquelles ils font face lors des déplacements du club pour se trouver un bus. Il a promis en faire bon usage du joyau, en le mettant strictement au service des activités sportives du club pour que la montée soit effective au plus tôt à la fin de la saison 2023-2024 et au plus tard, avant la fin du mandat du bureau actuel de l'ASFOSA, d'ici deux ans.

Présent à la cérémonie, Togbuigan Adjallé, témoin oculaire de la création du club en 1978, a salué la décentralisation et ses fruits, dont d'après lui, la dotation du club d'ASFOSA d'un bus par la Mairie en est un. La tête couronnée a profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté Bè à venir en soutien à son club pour que les trois journées de championnat de D2 restantes permettent au club de se qualifier pour les Playoffs de la D2 et pourquoi pas arracher son billet pour la remontée en D1.