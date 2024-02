Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Deux cadres nommés ambassadeurs ID4Africa pour 2024

Le préfet, directeur général de l'administration du territoire, Bonsang Oko Letchaud, et sa directrice de l'état-civil, Prisca Nadège Nganga Ibinda Nzahou, font partie des 121 hauts fonctionnaires issus de 47 pays d'Afrique, nommés ambassadeurs ID4Africa pour le compte de l'année 2024.

Ancien secrétaire général du département de Brazzaville (2018-2023), l'actuel préfet, directeur général de l'administration du territoire, Bonsang Oko Letchaud, a vu ses efforts être récompensés au niveau international. Il fait partie de la classe d'ambassadeurs 2024 d'ID4Africa.

Selon un communiqué de presse de cette organisation, le programme de transformation numérique a connu, en 2023, une évolution significative, l'identité numérique étant reconnue comme une infrastructure critique. ID4Africa a, en effet, mis en oeuvre le plus grand changement dans son programme d'ambassadeurs, le plus important depuis la création du programme en 2016 (deux ans après la création de l'organisation). Elle a ainsi restructuré le programme des ambassadeurs en bureaux nationaux multi-agences, chaque pays a désormais le droit de nommer jusqu'à trois hauts fonctionnaires gouvernementaux, dont au moins un représentant de l'agenda des TIC et un représentant l'autorité de l'identité. Ce changement a entraîné une augmentation du nombre de fonctionnaires nommés de 93 l'année dernière à 121 pour 2024, dont 42 femmes fonctionnaires de haut niveau.

« Chez ID4Africa, nous renforçons et consolidons nos bureaux d'ambassadeurs pour favoriser la collaboration entre les différentes agences. Les ambassadeurs ont fait un travail brillant en tant que liaison entre le Mouvement ID4Africa et les acteurs de l'identité au niveau national. Désormais organisés en bureaux multi-agences, ils ont également pour mission de briser les silos nationaux », a commenté le PDG d'ID4Africa, le Dr Joseph Atick.

Il s'est, par ailleurs, dit ravi du soutien enthousiaste des pays africains, qui engagent des responsables de haut niveau à défendre la cause de l'harmonisation de leurs efforts et de l'identité de tous dans leur pays. Fondé en 2014, ID4Africa est un mouvement panafricain dédié à aider les nations africaines à développer des écosystèmes identitaires robustes et responsables au service du développement, de l'action humanitaire et de la transformation numérique. Ce mouvement identifie les besoins et les priorités de l'Afrique sur une base continue grâce à des engagements intensifs sur le terrain avec ses 47 pays membres. Il recherche, en Afrique et dans la communauté identitaire mondiale, des expériences et une expertise qui répondent à ces besoins avant de transformer ces résultats en connaissances fiables qu'il partage via ses différentes plateformes de convocation pour soutenir le renforcement des capacités stratégiques.