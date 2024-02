Afrique Australe: Le Président angolais pour une action commune pour contrôler l'épidémie de choléra dans la SADC

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné vendredi, la solidarité et l'action commune entre les pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), comme essentielles pour prévenir et contrôler la propagation de l'épidémie de choléra dans la région.

Selon le Président en exercice de la SADC, dans le discours d'ouverture de la Session Extraordinaire du Sommet pour faire face à l'épidémie de choléra dans la communauté, tenu en format virtuel, cette crise de santé publique représente une menace sérieuse pour le développement durable et le bien-être des populations.

Depuis janvier 2023, la région de la SADC est en proie à une épidémie de choléra, avec des cas enregistrés, jusqu'à dimanche dernier, dans cinq pays, à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie et la République démocratique du Congo.

En ce moment critique, a-t-il déclaré, nous devons reconnaître l'urgence de notre réponse et la nécessité d'une action coordonnée et efficace, car le choléra ne respecte pas de frontières et nécessite une approche régionale pour y faire face.

Pour João Lourenço, la réunion doit prendre des décisions pour prévenir et combattre sa propagation et apporter une réponse efficace à cette maladie, sur la base des conclusions des ministres de la Santé et du rapport du Conseil des ministres qui nécessitent une approche intégrée et holistique qui analyse non seulement les enjeux sanitaires, mais aussi économiques, sociaux, environnementaux et de gouvernance de manière efficace.

Le Chef de l'État a rappelé que l'Angola était déterminé à diriger le processus d'intégration et de développement régional guidé par la devise "Capital humain et financier : les principaux facteurs d'industrialisation durable de la région de la SADC".

João Lourenço a souligné que sans bonne santé et bien-être, il ne peut y avoir de progrès remarquables vers la réalisation des aspirations d'une région industrialisée, pacifique, inclusive et compétitive.

D'autre part, João Lourenço a reconnu que le chemin à parcourir pour parvenir au cadre régional de mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de prévention et de contrôle du choléra à l'horizon 2030 est menacé par des épidémies récurrentes liées au changement climatique, qui favorisent la prolifération de cette maladie, et limitent aussi la capacité de riposte.

Il a noté que la SADC a été confrontée à des défis majeurs et nombreux dans le passé, surmontés par l'unité d'action, notamment en 2023, avec un nombre alarmant de cas et de décès dans les États touchés par les cyclones comme la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie, aggravés, cette année, en raison des pluies et des inondations qui ont déclenché une nouvelle vague de cas, représentant un obstacle au programme de développement économique et social de la région.

Il a souligné que la préparation aux urgences de santé publique constitue une exigence vitale, à l'heure actuelle, pour affronter et surmonter les défis, car la prévention est la clé du problème, soulignant l'engagement dans le renforcement des systèmes de santé, de la surveillance épidémiologique, de laboratoires et environnemental.

"Nous avons besoin de plans d'urgence solides, de ressources humaines qualifiées et de systèmes d'alerte efficaces qui répondent rapidement, efficacement et de manière coordonnée, afin de pouvoir contrôler et prévenir les épidémies de choléra dans notre région", a-t-il soutenu.

Des difficultés

Le Chef de l'État a expliqué que la lutte contre le choléra exige plus qu'un simple traitement médical, elle nécessite une stratégie globale qui intègre la promotion de la santé dans les communautés, des soins de santé de qualité, une gestion efficace des cas et l'utilisation stratégique des vaccins oraux contre la maladie, à titre préventif.

Cependant, selon l'homme d'État angolais, de nombreux pays de la SADC disposent de ressources limitées pour acheter des produits médicaux, des vaccins, des tests et des réactifs de laboratoire, pour la prévention et la gestion adéquate et opportune des cas.

Selon lui, le plus préoccupant reste la capacité limitée d'accès aux vaccins, c'est pourquoi il est nécessaire de remettre en question les normes existantes et de les adapter au contexte actuel, afin que les pays puissent avoir un accès rapide, équitable et en quantités sûres pour toutes les populations dans les zones touchées et à haut risque, à savoir les victimes de catastrophes naturelles et des zones frontalières avec des cas actifs.

Pour le Président de la République, il est urgent de renforcer les mécanismes de transfert technologique et d'investir dans des usines de production locale de médicaments, de produits médicaux et de vaccins, en visant l'autosuffisance, en garantissant également le développement économique et technologique, en créant des emplois et en encourageant l'innovation dans le secteur pharmaceutique de la région.

Il a défendu le contrôle du choléra et a reconnu l'importance d'actions multisectorielles coordonnées pour promouvoir une approche globale, visant à avoir un impact positif sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé, qui influencent directement le bien-être des communautés.

Il a soutenu que l'approche devrait se concentrer sur des actions durables visant à améliorer l'accès à l'eau potable, à un assainissement adéquat et à la promotion de pratiques d'hygiène individuelles et collectives, fondamentales pour prévenir la transmission des maladies, réduire la morbidité et la mortalité et protéger les populations.

Nous devons également, a-t-il demandé, renforcer la communication sur les risques et la participation communautaire, notamment en formant les communautés pour assurer la surveillance communautaire, l'échange d'informations, de conseils et d'opinions en temps réel entre les experts et les dirigeants communautaires et la population, afin d'atténuer les risques et de prévenir les maladies.

Selon João Lourenço, il est crucial de renforcer la surveillance épidémiologique à tous les points frontaliers, pour garantir la sécurité sanitaire et réduire la transmission de la maladie dans la circulation des personnes, des biens et des services entre les pays membres.

Il a jugé essentiel d'évaluer les actions de relèvement post-épidémique dans les pays ravagés par l'épidémie, en renforçant leurs systèmes de santé, leurs installations sanitaires de base et d'autres mesures préventives contre les menaces futures.

Dans son discours, il a exprimé sa solidarité avec les pays touchés par cette maladie dévastatrice, ainsi qu'avec les familles qui ont perdu des êtres chers et avec ceux qui luttent contre la maladie dans les pays frères touchés, reconnaissant le soutien apporté par les partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la Santé, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique et UNICEF.