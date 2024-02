Congo-Kinshasa: En visite en RDC, Jean-Pierre Lacroix est arrivé ce vendredi à Beni

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce vendredi 2 février à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Il est à Beni dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 1er au 7 février.

Le Secrétaire général adjoint commence ainsi sa visite dans l'est du pays. En plus des discussions avec les autorités provinciales, la société civile et les leaders communautaires, la MONUSCO et le personnel de l'équipe de pays des Nations Unies, la délégation qu'il conduit visitera une base de la MONUSCO dans le Sud-Kivu qui sera transférée aux autorités congolaises dans les prochains jours, dans le cadre de la première phase du retrait accéléré de la Mission.

Jean-Pierre Lacroix rencontrera le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, récemment réélu, afin de renforcer la collaboration établie entre les Nations unies et les autorités congolaises dans le cadre du désengagement de la MONUSCO du Sud-Kivu.

À Kinshasa, le Secrétaire général adjoint rencontrera aussi les autorités nationales pour discuter des défis et des opportunités auxquels la RDC est confrontée, et de la manière dont les Nations unies peuvent continuer à soutenir les efforts de paix dans le pays.

Jean-Pierre Lacroix est accompagné de Catherine Pollard, Secrétaire générale adjointe chargée de la stratégie de gestion, de la politique et de la conformité, et Christian Saunders, Coordinateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations unies à l'exploitation et aux abus sexuels.