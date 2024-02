Ile Maurice: Au coeur du Roy Dance Studio

Et si on t'entraînait sur la piste de danse ? C'est l'occasion puisque le Roy Dance Studio nous annonce l'ouverture de trois autres branches, soit à Goodlands, Rose-Hill et Flacq. Les ouvertures auront officiellement lieu les 5, 6 et 8 février. Nous te parlons de ce studio de danse et des classes qu'il te propose de découvrir. Sors tes chaussures de danse.

Roy Creation Ltd a été fondé en août 2021 par un passionné de danse, originaire de l'Inde, Gaurab Kumar Roy. Ce dernier vit à Maurice depuis plusieurs années maintenant. Danseur et chorégraphe, c'est dans les rues de la Grande Péninsule qu'il fait ses premiers pas de danse en tant qu'autodidacte d'abord, avant de faire des études à l'universite de Calcutta et être diplômé en danse de l'Attakalari Dance Institute. Il a, par la suite, poursuivi sa formation au Shiamak Davar Institute où il a appris la danse bollywoodienne et au Pineapple Dance Studio en Grande Bretagne où il a découvert les techniques des break dance et hip-hop. Aujourd'hui, sa société est une entreprise de divertissement et d'éducation qui propose des cours de danse dans ses studios et des spectacles de danse privés. Fort de son héritage indien, Roy Dance Studio embrasse la danse bollywoodienne comme l'un de ses styles de danse principaux, infusant la magie du cinéma et de la culture indienne. Roy Dance Studio c'est actuellement quatre studios de danse situés à Eau-Coulée, Flacq, Rose-Belle et Quatre-Bornes. Gaurab Kumar Roy a à coeur d'étendre ses activités avec l'ouverture de deux nouvelles succursales à Rose-Hill, le 6 février, et à Goodlands, le 5 février. De plus, il compte ajouter une nouvelle session de danse à la succursale de Flacq à partir du 8 février. Les studios accueillent des élèves d'âges différents, aussi bien des adultes que des enfants. «Notre entreprise a formé des danseurs à partir de zéro et ils ont ensuite choisi la danse comme carrière à plein temps», laisse entendre Gaurab Kumar Roy.

Cours pour enfants et ados

Le Roy Dance Studio propose des cours de danse aux enfants de quatre ans à monter et aux adolescents. Les danses enseignées sont principalement celles de Bollywood, de hip-hop, de la danse contemporaine, la zumba et la danse fitness. «Les danses Bollywood et Hip Hop sont les danses les plus demandées à Maurice. Nos chorégraphes indiens s'efforcent de donner les meilleures techniques de danse à nos petites étoiles pour qu'elles perfectionnent leur talent», indique Gaurab Kumar Roy. Ainsi, ces cours sont dispensés par trois chorégraphes indiens de Roy Creation Ltd, soit Gaurab Kumar Roy lui-même, Sayan Ghosh, qui est un chorégraphe et un coach certifié de zumba, et Bikash Sharma, chorégraphe et spécialiste de la danse hip-hop.

L'apport de la danse

«Nos styles de danse apportent la flexibilité, la forme physique, le conditionnement du corps, la créativité, la discipline personnelle, entre autres, aux enfants et aux adolescents. Et puis, nous ne pouvons pas négliger le lien fort nos élèves créent avec leurs amis de danse, ce qui augmente finalement leur niveau de confiance», souligne Gaurab Kumar Roy. La danse bollywoodienne est au coeur du studio. Cette danse qui fait partie du cinéma indien a conquis bien des coeurs à travers la planète. Aujourd'hui, des cours de danse de Bollywood sont proposés dans plusieurs pays européens et américains. Le terme Bollywood est né de l'association entre les deux premières lettres de Bombay, la capitale du cinéma en Inde, et le mot Hollywood. La danse bollywoodienne est une danse hybride car elle se nourrit de plusieurs influences. Jusqu'en 1960, on retrouvait surtout dans cette danse des éléments de diverses formes de danse classiques et folkloriques indiennes dont le bharata natyam mais au fil des années, d'autres mouvements dont de rock, de break dance, de modern jazz ou encore de danse orientale sont venus se greffer sur cette danse, à tel point qu'il est aujourd'hui difficile de nommer toutes les influences que l'on retrouve dans les chorégraphies actuelles du cinéma bollywoodien. C'est dire qu'en pratiquant la danse bollywoodienne, le danseur en herbe est mis en contact avec une multitude d'influences.

La pratique et un bon encadrement pour s'améliorer

«Avec un bon encadrement, un coaching, étape par étape, et une assiduité en classe, aucun amateur de danse ne rencontrera de difficulté à maîtriser les pas. La régularité et la passion pour la danse sont essentielles pour n'importe quel style de danse qu'une personne souhaite adopter. Si un enfant rêve de devenir un danseur professionnel, un mode de vie sain est de la plus haute importance. La pratique régulière, des habitudes alimentaires saines et la dévouement sont les secrets d'un danseur professionnel», souligne Gaurab Kumar Roy. Le chorégraphe fait ressortir que le soutien parental est important pour tout enfant qui souhaite danser. «Toutefois, avant d'inscrire votre enfant dans un studio de danse, les parents doivent s'informer correctement sur l'histoire de la compagnie et des chorégraphes». Outre les classes de danse, le Roy Dance Studio organise, chaque année, un spectacle annuel, où tous les étudiants ont la chance de se produire sur scène. «Nous célébrons également notre soirée annuelle Masti Dandiya, où toutes les cultures indiennes sont mises en valeur et ce, dans les couleurs les plus vives de la célébration du Dandiya. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons organisé le Danse Dil Se, un concours de danse, en 2023 et où nous avons accueilli des danseurs de tous les âges et catégories de l'île», souligne Gaurab Kumar Roy.

Infos pratiques

Le studio de danse offre aussi des ateliers gratuits dans le cadre de l'ouverture de ses nouveaux studios. Ces cours gratuits ont lieu aux jours et aux horaires suivants : À Goodlands, le 5 février, de 16 h 50 à 17 h 50 pour les enfants et adolescents, 17 h 50 à 18 h 50 pour les adultes. À Rose-Hill, le 6 février, de 17 à 18 heures pour les enfants et adolescents, 18 à 19 heures pour les adultes. À Flacq, le 8 février, de 17 à 18 heures pour les enfants et adolescents et de 18 à 19 heures pour les adultes. Tous ceux qui souhaitent s'inscrire sont priés de contacter le studio sur les numéros suivants : 57872358, 59349494, 6973532, pour plus de détails.