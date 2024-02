Ile Maurice: Permettre aux PME d'accéder au label de l'industrie locale

Guider les petites et moyennes entreprises pour qu'elles adhèrent au cahier des charges du label «Made in Moris» et augmentent ainsi leurs chances de l'intégrer. C'est l'objectif du programme lancé mercredi, avec une première cohorte.

En route vers le Made in Moris est la concrétisation de la stratégie annoncée dans le Budget 2023-24, a rappelé le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, qui procédait mercredi au lancement de ce programme dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les locaux de Made in Moris à Les Kocottes, Saint-Pierre. «Une enveloppe de Rs 18 millions a été allouée à Made in Moris pour accompagner 120 PME sur une période de trois ans car le label est associé au respect des normes sanitaires et environnementales, à la qualité et à la créativité. Et pour les adhérents, c'est un atout concurrentiel.» Ainsi, les PME s'en servent comme un atout de marketing, a fait ressortir, pour sa part, le ministre du Développement industriel, Sunil Bholah.

Pour cette première cohorte, qui suivra la formation de mars à juin 2024, 40 PME engagées dans divers secteurs - agro-alimentaire, industriel, textile, culturel, créatif et numérique, hôteliers et services - ont été sélectionnées parmi les 90 PME, qui s'étaient inscrites. En termes de parité, 16 des entreprises sélectionnées sont dirigées par des femmes. Les participants bénéficieront de 65 heures de formation, de quatre heures de diagnostic d'entreprise, de 18 heures de coaching personnalisé, de huit heures de Masterclasses et d'événements de networking.

Les ateliers porteront sur les thèmes suivants : normes, qualité, productivité et opérations ; ressources humaines ; branding, communication et relations publiques ; développement durable et bonnes pratiques de ventes et marketing. Les deux Masterclasses proposées seront axées sur la Financial Literacy for SMEs par Punch de la MCB et Export Readiness par l'Economic Development Board. «Les PME de cette première cohorte bénéficieront de ce programme pour améliorer leurs compétences, accroître leur compétitivité et contribuer davantage au PIB national et surtout, amplifier ce plaidoyer national que nous menons pour le Made In Moris depuis dix ans déjà», a expliqué la Chief Executive Officer (CEO) de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) et du label Made in Moris, Shirin Gunny.

Dans ce projet bénéficiant de l'investissement financier des contribuables et de l'État, a-t-elle ajouté, «on compte sur votre assiduité et votre présence tout au long de la formation. Ce programme est avant tout le vôtre. Cela implique une responsabilité citoyenne et une solidarité envers l'ensemble de la communauté des entrepreneurs. Vous êtes appelés à saisir cette opportunité, non seulement pour le bénéfice de votre entreprise mais aussi dans l'intérêt commun de notre économie locale. La réussite de ce programme dépend donc de l'engagement, de la collaboration et de la responsabilité de chacun d'entre nous»

Vu les défis complexes, tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et les crises géopolitiques, le vice-président de l'AMM et du label Made in Moris, Julien Audibert, a lui mis l'accent sur le fait qu'il n'est plus possible de continuer comme avant en matière de production et de commerce. «C'est dans ce contexte que le programme En Route vers le Made in Moris revêt une importance stratégique.»