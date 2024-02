Afrique: CAN2023 - Pedro Gonçalves ( coach Angola) : « Le Nigéria mérite sa victoire »

Le sélectionneur de l'Angola, le portugais, Perdro Gonçalves, a estimé en conférence de presse post-match que la qualification du Nigeria en demi - finale de la CAN2023 est amplement méritée, dans la mesure où dans l'ensemble du match, les Super Eagles étaient supérieurs aux Palancas Negras.

Qu'est ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui face au Nigéria ?

Je pense qu'il ne faut pas trop rêver, l'intensité était tellement élevée. On voulait aller le plus loin possible mais nous sommes tombés sur un très bonne équipe du Nigeria qui n'a pas volé sa qualification.

Ils étaient plus efficaces que nous dans la derniere partie du terrai, même si on a eu quelques situations de buts qu'on aurait pu les mettre dedans. Je félicite le Nigéria et ses joueurs pour cette qualification.

Un quart de final, c'est quand - même un bon résultat pour l'Angola, n'est - ce- pas?

Effectivement, nous sommes satisfaits. Nous avons bâti une bonne équipe et un groupe homogène. C'est notre première défaite durant cette coupe d'Afrique des nations... Nous étions invaincus et on a perdu qu'avec un but d'écart seulement.

Comment voyez-vous l'avenir de cette équipe de l'Angola?

Nous avons déjà une bonne équipe qui sera renforcée par de jeunes joueurs de qualité que j'ai pu les voir à l'oeuvre lorsque j'étais sélectionneur des moins de 23 ans. Je pense qu'on va voir une équipe encore plus solide.