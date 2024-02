Afrique: CAN2023 - Yoane Wissa ( homme du match) : « Côte d'ivoire ou le Mali ? Je n'ai pas de préférence.....»

interview

Auteur d'un excellent match face à la Guinée, avec à la clé un but ( celui du 2-1), pour la République Démocratique du Congo, Yoane Wissa a été élu «homme du match » contre le Sily National pour cette rencontre des huitièmes de finale de la CAN2023.

Qu'est-ce- que ça vous fait d'être élu homme du match face à la Guinée?

Beaucoup de fierté pour moi et pour mes coéquipiers aussi. Je suis très satisfait et très content de cette qualification et de ce trophée. Je remercie mes coéquipiers pour ça.

Vous êtes qualifiés pour les demi-finales, on imagine que c'est une grosse fierté pour vous ?

On a travaillé très dur pour y arriver. En tous cas, il suffit d'y croire pour atteindre nos objectifs. On a montré ça ce soir face à une équipe de Guinée qui n'est pas facile à jouer. Maintenant, nous sommes en demi finales, je suis un homme comblé. On veut y aller au bout. On y croit.

On a senti que l'ouverture du score de la Guinée vous a secoué, n'est - ce- pas ?

Effectivement, on n'avait du mal je dirais à rentrer dans le match. L'ouverture du score du Sily National sur penalty nous a réveillé. Derrière, oa fait preuve de caractère assez rapidement. En fait, on s'est dit que c'est un match de quart de final, ça passe ou ça casse et ce soir ça passe.

Maintenant que vous êtes au dernier carré, quel adversaire préfériez - vous, la côte d'ivoire ou le Mali ?

Côte d'ivoire ou Mali? Franchement , je n'ai pas de préférence à ce stade de la compétition. Les deux équipes se valent et sont redoubles. Ce soir on va bien se reposer et surtout savourer notre qualification. C'est le plus important.m, après on va penser au match de la demi - finale.