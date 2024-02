Afrique: La SADC recommande des plans multisectoriels de réponse au choléra

Luanda — Les Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) ont recommandé vendredi la mise en oeuvre de plans multisectoriels de réponse au choléra qui englobent les effets des catastrophes naturelles et climatiques sur la résurgence de cette maladie.

Selon le communiqué final d'un sommet extraordinaire de l'organisation, tenu en format virtuel, les plans multisectoriels proposés doivent garantir un contrôle efficace de la propagation de la maladie dans les États membres.

La réunion, présidée par le président en exercice de la SADC, João Lourenço, a également recommandé l'exécution conjointe de campagnes de vaccination transfrontalières synchronisées contre le choléra, chaque fois que nécessaire, et l'acquisition de vaccins pour les pays à risque, touchés et non touchés.

Depuis janvier 2023, la région de la SADC est en proie à une épidémie de choléra, avec des cas enregistrés, jusqu'à dimanche dernier, dans cinq pays, à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zambie et la République démocratique du Congo.

Face à cette situation, les États membres de la communauté ont décidé de renforcer la collaboration régionale dans les domaines de l'évaluation des risques d'épidémie transfrontalière et de la surveillance de la santé publique afin d'améliorer la détection précoce et la prévention des maladies.

Ils ont également préconisé un investissement accru dans la réponse d'urgence actuelle au choléra afin de garantir une solution durable à la crise récurrente du choléra, ainsi que la création de programmes d'accès à l'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) résilients au climat et aux risques de catastrophe, visant à prévenir de futures épidémies.

Selon le document, les Chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont recommandé d'accélérer la production locale et régionale de vaccins contre le choléra, pour augmenter la production et améliorer l'accès aux produits de base, tels que les solutions de réhydratation orale et les lits pour les patients.

L'objectif est d'améliorer le contrôle de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et d'accélérer le transfert de technologies et de connaissances, indique la note de la session extraordinaire de ce vendredi.

Au cours de la réunion, les participants ont également approuvé le renforcement des outils de responsabilisation pour suivre les interventions, les gouvernements locaux devant présenter des rapports annuels sur leurs performances dans ce domaine.

D'autre part, ils ont exprimé leurs sincères condoléances et leur solidarité avec les pays et les familles endeuillées qui ont perdu des proches dans cette épidémie de choléra.

Ils ont félicité les partenaires de coopération internationale, à savoir CDC Afrique, l'OMS, l'UNICEF et le PAM, pour le soutien technique et financier apporté pour la lutte contre le choléra dans la région.

Le sommet a nommé le Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, « Champion régional de la lutte contre le choléra », pour diriger les efforts de lutte contre cette maladie dans la région de la SADC.

Il a exprimé sa gratitude au Président en exercice de la SADC, João Lourenço, pour avoir accueilli la session extraordinaire du Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la SADC sur le choléra.

Pour sa part, João Lourenço a exprimé sa gratitude à tous ses homologues régionaux pour leur participation à la réunion et pour leur ferme engagement en faveur de la santé et du bien-être des habitants de la région.

Créée en 1992, la SADC est une organisation intergouvernementale dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économique dans la région, ainsi qu'à la coopération en matière de politique et de sécurité.

La SADC comprend l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'eSwatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.