Maroc: ONICL - Mise en place d'un mécanisme de soutien à la constitution d'un stock de blé tendre

Rabat — L'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) a annoncé la mise en place d'un mécanisme de soutien à la constitution, par les importateurs, d'un stock de blé tendre, et ce par l'octroi, d'une prime de stockage et de la prime forfaitaire à l'importation aux importations de blé tendre éligibles.

"Les importations éligibles au soutien dans le cadre de ce mécanisme, doivent être réalisées (attestées par le connaissement) durant la période allant du 1er Février au 30 Avril 2024", indique l'ONICL dans une circulaire.

La quantité maximale éligible aux soutiens de la présente circulaire est 10 millions de quintaux de blé tendre (+10%), précise la même source.

Et d'ajouter que les 10 millions de quintaux sont attribués, par l'ONICL, aux importateurs sur la base de leurs déclarations d'importation auprès de l'ONICL et selon le principe du premier venu premier servi et sont plafonnés à 3 millions de quintaux par mois, pour les mois de février et mars 2024, et à 4 millions de quintaux pour le mois d' avril 2024.

La quantité éligible à la prime de stockage doit, sauf dérogation de l'ONICL, être détenue par l'opérateur au niveau de ses dépôts durant une période minimale de 3 mois.

La prime de stockage est fixée à 2,5 dirhams par quintal et est servie pour les quantités importées et déclarées par l'opérateur céréalier et détenues dans ses dépôts au titre d'une quinzaine entière.

L'ONICL précise que la prime est calculée sur la base de deux quinzaines par mois et est octroyée pour les stocks détenus le 1er et le 16 de chaque mois et que les sorties sont déduites des stocks déclarés au titre de la quinzaine précédente.