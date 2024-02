Maroc: Marrakech - Safi - Une délégation finlandaise examine les perspectives de la coopération dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide

Marrakech — Une délégation finlandaise a effectué, jeudi, une visite de travail à la Chambre de Commerce, d'Iindustrie et des Services (CCIS) de la région Marrakech-Safi, occasion d'examiner avec les responsables de cette instance professionnelle, les perspectives de coopération notamment, dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide.

Lors de cette visite, ladite délégation conduite par l'ambassadeur de la République de Finlande au Maroc, Mme Marjaana Sall, a tenu une réunion de travail avec le premier vice-président de la CCIS de Marrakech- Safi, Abdelmoula Bellouti et le président de la Commission des relations internationales et du commerce extérieur de la Chambre, Khalid Bennani Natah, axée sur les moyens à mettre en oeuvre pour la promotion de la coopération dans ces domaines stratégiques, selon un communiqué de la CCIS de Marrakech- Safi.

Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique et des missions de représentation confiées à la CCIS de Marrakech-Safi, a permis d'échanger sur les perspectives de coopération dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide et d'examiner les moyens permettant de tirer profit de l'expérience finlandaise en matière d'innovations scientifiques; et de Recherche et Développement, ajoute-t-on de même source.

Cité dans le communiqué, M. Bellouti, a fait part à cette occasion, de la disposition de la CCIS de Marrakech-Safi à accompagner les investisseurs finlandais, tout en les invitant à explorer les différentes opportunités d'investissement que recèle la région dans plusieurs domaines notamment, les industries alimentaires, le textile, le tourisme et le BTP, entre autres.

Pour sa part, l'ambassadeur de Finlande, a indiqué que cette réunion fructueuse laisse entrevoir des perspectives prometteuses à même de consolider davantage la coopération mutuelle et la mettre au service de l'économie de la région Marrakech- Safi.

Cette rencontre a été aussi l'occasion de passer en revue des expériences accumulées par des acteurs opérant dans le secteur de l'eau, portant notamment sur l'entretien des barrages et le traitement des eaux, outre la présentation par un représentant de la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Marrakech (RADEEMA) d'un exposé exhaustif sur les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement liquide, et le mise en relief du rôle de l'Agence de Bassin Hydraulique de Marrakech dans la gestion des eaux souterraines.

La rencontre a eu lieu en présence du consul honoraire de Finlande à Marrakech, Abdelwahed Benabdallah, du directeur de l'Agence du Bassin hydraulique de Marrakech et du directeur adjoint de la RADEEMA.

Lors de ce déplacement à Marrakechn Mme Marjaaana Sall a été accompagnée de l'ambassadeur pour les marchés en développement au ministère Finlandais des Affaires étrangères, Mme Eija Rotinen, ainsi que d'une délégation du Finnish Water Forum (FWF).