Afrique: Yoane Wissa après la qualification de la RDC - « Je suis fier d'être Congolais ce soir »

« Je suis là où l'on a besoin de moi, attaque, milieu, défense peu importe. Lorsque le pays fait appel à moi, je me dois d'être présent, je suis tellement de mon équipe, tellement fier d'être Congolais ». Ces mots résument la réaction de Yoane Wissa, désigné homme du match de la rencontre RDC-Guinée de ce vendredi 2 février. Il a participé à la victoire des Léopards sur le Syli nationale de la Guinée avec un but marqué sur penalty et de nombreuses occasions créées.

Mais pour lui, ce trophée est d'abord le résultat du travail d'équipe.

« J'ai des sensations énormes devant des fans, devant la famille. On sait qu'on est beaucoup suivi à la télévision. C'est une ferté ce soir. Je donne le maximum, le coach et l'équipe me font confiance, j'ai ce rôle de leader dans l'équipe, j'essaie de faire le maximum, me donner offensivement et défensivement. C'est la conséquence d'un travail de longue haleine avec l'équipe. C'est la conséquence d'un travail acharné. Rendez-vous en demi-finale », a analysé Yoane Wissa.

La RD Congo s'est qualifiée pour la 6e demi-finale de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards ont remporté 2 de leurs 3 derniers quarts de finale dans la compétition.