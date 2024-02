Sénégal: Thiès - Deux brigades de Gendarmerie inaugurées dans la commune de Ngaye Mékhé

Mékhé — Le ministre des Forces armées, El Hadji Oumar Youm, a procédé, vendredi, à l'inauguration de deux brigades de gendarmerie (territoriale et routière) dans la commune de Ngaye Mékhé, dans la région de Thiès (ouest).

Outre les deux brigades, le ministre des Forces armées a aussi réceptionné des infrastructures composées essentiellement d'un site d'hébergement de quatre étages avec annexes et d'un site destiné à loger le commandant et son adjoint.

Ce « nouveau visage de l'armature urbaine de Ngaye Mékhé renforcera la sécurité dans le département de Tivaouane, les communes de Mérina Dakhar, Ngaye Mékhé et environs », a relevé El Hadji Oumar Youm, en marge de la cérémonie d'inauguration, en présence du haut-commandant de la Gendarmerie nationale, Moussa Fall, du maire de Ngaye Mékhé, Maguette Wade, et d'autres autorités territoriales.

Selon le ministre des Forces armées, l'inauguration d'une brigade routière dans cette zone va aider à « améliorer les comportements des usagers de la route et ainsi lutter contre les accidents de la circulation ».

Il note que le dispositif sécuritaire en question est installé sur un corridor devant mener vers des « destinations importantes de l'intérieur du Sénégal et de l'extérieur, comme la Mauritanie ».

« Depuis 2012, le président de la République a inscrit dans l'axe 3 du PSE (gouvernance paix et sécurité) sa volonté de sécuriser davantage non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi les personnes et leurs biens », a-t-il rappelé.

Il s'est félicité d'une « véritable montée en puissance » qui se traduit par une augmentation « très sensible » des effectifs de la Gendarmerie et des Forces armées, ainsi que des infrastructures militaires et des équipements.

Le ministre des Forces armées a toutefois invité les gendarmes à continuer à exercer leur mission avec « professionnalisme et dignité », mais aussi à « améliorer leurs relations publiques avec les citoyens ».