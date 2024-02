Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Sébastien Desabre - « C'est une étape supplémentaire. On va bien récupérer puis on va penser à la suite »

Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC a réagi quelques minutes après la qualification de son équipe en demi-finale de la CAN 2023.

« C'est une étape supplémentaire. On va bien récupérer puis on va penser à la suite », a déclaré Sébastien Desabre après la victoire des Léopards de la RDC sur le Syli national de la Guinée au stade olympique d'Alassane Ouattara, à Abidjan.

Il félicite aussi ses joueurs pour cette victoire.

« On avait fait des matchs nuls et là on gagne le match avec deux buts d'écart. La Guinée nous a posé des problèmes tactiques au départ, puis on a rectifié. Le match s'est joué sur les coups de pieds arrêtés. On était un peu déçu parce qu'on a de très bons tireurs et on n'était pas récompensé. On était un peu déçu. Et là on y est. C'est une bonne chose », s'est réjoui le technicien français.

Il a aussi, par la même occasion salué la cohésion de son équipe :

« Je suis fière de mes joueurs. Quand vous êtes menés en quarts de finale et que vous gagnez 3-1, ça veut dire que vous avez certaines certitudes dans le jeu et d'unité de groupe ».

Sébastien Desabre révèle aussi qu'il n'a jamais douté de ses attaquants qui n'étaient pas en réussite.

« Je connais mes joueurs. Je sais les capacités qu'ils ont. Quand vous avez attaquants comme Cédric Bakambu, Banza ou Mayele Fiston, on sait que c'était une question de réussite et il ne fallait pas perdre confiance. On est extrêmement content. On a fait des nuls. Et on a fait la victoire au bon moment », a ajouté le sélectionneur de la RDC.

La RDC affrontera en demi-finale le vainqueur du match qui oppose ce samedi 3 février le Mali à la Côte-d'Ivoire.