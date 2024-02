Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Février 2024

Niger : Hadj 2024- Le prix du pèlerinage fixé à 3 250 822 francs Cfa tous services compris

Dans le souci de créer un cadre réglementaire pour encadrer les coûts de pèlerinage, le Ministère chargé du Commerce a émis un arrêté fixant le prix du Hadj 2024, englobant tous les services nécessaires, à trois millions deux cent cinquante mille huit cent vingt-deux (3 250 822) francs Cfa. Cet arrêté, dont la copie est parvenue à aNiamey ce vendredi 02 février 2024, établit ce montant comme « un plafond applicable sur l'ensemble du territoire national ». Pour plus de transparence, le Ministère chargé du Commerce a intimé l’ordre aux agences de pèlerinage de diffuser ces tarifs de manière visible, soit par affichage ou marquage à l'intérieur ou à la devanture de leurs locaux. (Source : aniamey.com)

Mali : Josep Borrell- « L’Ue a jusqu’au 24 mai pour décider de rester ou non au Mali »

L’Union européenne a jusqu’au 24 mai pour décider de rester ou non au Mali. Elle est confrontée à un dilemme quant au maintien de sa présence au Mali et dans la région du Sahel ouest-africain, car elle ne souhaite pas coopérer avec les forces militaires russes en expansion, a déclaré mercredi dernier le diplomate M. Borrell. Selon lui la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigés par des militaires, de se retirer de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a compliqué la présence de l’Ue dans la région, a déclaré Joseph Borrell à la veille d’une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Quarts de finale à Bouaké- Accueil princier des Éléphants dans le Gbêkê

C’est le vendredi 2 février 2024 que les Éléphants de Côte d’Ivoire ont rallié Bouaké par la route en provenance de Yamoussoukro. Serges Aurier et ses coéquipiers sont arrivés dans la capitale de la région de Gbêkê pour disputer cet après-midi à 17h au stade de la Paix de Bouaké, les quarts de finale de la Can contre les Aigles du Mali, qui, eux sont arrivés la veille. Pour accueillir l’équipe nationale, les autorités municipales de Bouaké, sous l’impulsion du maire Amadou Koné ont mobilisé une bonne partie des habitants de la ville dès les premières heures de la journée, à l’ancien corridor-sud. L’ambiance de fête était entretenue par la fanfare municipale et les majorettes. Les étudiants d’une université privée sise non loin se sont déplacés en grand nombre. Et au son de cette fanfare, ils n’ont pas hésité à faire le show. (Source : fratmat.info)

Maroc : Faits divers - 30 arrestations, dont des policiers, pour trafic de nouveau-nés

Les autorités marocaines ont arrêté cette semaine 30 personnes dans la ville de Fès, sous de multiples chefs d'accusation, dans le cadre d'une vaste affaire d'extorsion, de menaces et de trafic de nouveau-nés. Les autorités marocaines ont arrêté cette semaine 30 personnes dans la ville de Fès, sous de multiples chefs d'accusation, dans le cadre d'une vaste affaire d'extorsion, de menaces et de trafic de nouveau-nés. L'agence de presse officielle du pays nord-africain, la Map, a rapporté mercredi que les suspects - parmi lesquels des agents des forces de l'ordre, des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de la santé - ont été arrêtés en début de semaine. Ils sont accusés de travailler avec des mères célibataires pour vendre des bébés à des familles désireuses d'adopter. Leur stratagème, selon le rapport, impliquait également l'extorsion, la fraude et le vol de médicaments qui ne sont pas vendus sans ordonnance. Certains suspects sont accusés d'avoir contribué à faciliter les avortements, qui sont illégaux au Maroc en dehors des situations d'urgence. (Source : Map)

Bénin : Accident de la route – Trois décès dans un accident de la route à Sèhouè

Un grave accident est survenu le mercredi 31 Janvier entre un camion et un véhicule. L’accident a eu lieu dans la commune de Toffo. Une collision violente entre un camion gros porteur et un véhicule de cinq places a déclenché un incendie sur la route Inter-état Cotonou-Niamey. Malheureusement, le bilan provisoire de ce tragique accident indique que trois personnes ont perdu la vie selon les témoignages du chef d’arrondissement de Sèhouè, Antoine Lohou,« Il y a un camion qui est monté sur la petite voiture qui a pris feu. Les corps ont été calcinés, et deux blessés victimes de l’accident ont été évacués à l’hôpital d’Allada. », précise-t-il. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Sécurité - Le port d’armes interdit pendant la période électorale

Le ministre de l'Intérieur a rendu public un arrêté qui bannit le port d'armes, de munitions et d'explosifs pour une durée de trois mois, du 25 janvier au 14 avril 2024, dans le cadre de l'approche de la campagne électorale et du scrutin présidentiel de 2024, a-t-on appris. L'arrêté stipule clairement qu'aucune arme de toutes catégories et de matières explosives ne peut être portée sur l'ensemble du territoire national pendant cette période. La mesure vise à renforcer la sécurité pendant la période électorale, garantissant un environnement sûr et apaisé pour la campagne et le déroulement du scrutin présidentiel (Source : adakar.com)

Gabon : Can 2023- L’arbitre gabonais Pierre Atcho a atteint son quota de matchs

C’est du moins ce qui justifie la fin de son aventure en Côte d’Ivoire après avoir officié deux matchs sur le terrain et trois à la VAR, a t-on appris ce vendredi d’une source proche de la Confédération africaine de football (Caf). Annoncée par nos soins, la fin de l’aventure en Coupe d’Afrique des nations de l’arbitre central gabonais Pierre Atcho a suscité énormément des réactions et commentaires sur la toile. Et si d’aucuns y ont vu une sanction de la part de la Commission d’arbitrage à l’endroit du jeune arbitre gabonais suite à sa prestation lors du huitième de finale entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal (1-1, 5tab4), une source proche de la Caf a balayé cette hypothèse.« Pierre Atcho a atteint son quota de matchs. Il a eu de très bonnes notes. Les 68 arbitres ( 26 centraux, 30 assistants, 12 Var) ne sont pas en compétition pour aller en finale. Il y a des critères qui n’ont rien à voir avec ce que les gens pensent« , a confié la même source. (Source :Agp)

Burkina Faso : marché monétaire de l’Umoa - Ouaga reporte un emprunt de 35 milliards Fcfa

Cette décision survient alors que les investisseurs ont tour à tour été informés du retrait de la Cédéao et reçu une confirmation concernant un risque de rupture avec le Fcfa la monnaie d'émission, et surtout l'opération était concurrencée par un emprunt obligataire du Sénégal de 200 milliards Fcfa.Le Burkina Faso a reporté une émission simultanée de bons et obligations du Trésor qui devait lui permettre de mobiliser 35 milliards Fcfa (57,6 millions $). L’opération était initialement prévue pour le mercredi 31 janvier, sur le marché monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa). (Source : agence Ecofin))