Cote d'Ivoire: Sport - L'Olympique de Marseille veut soutenir le développement du football

Au sortir d’une audience que lui a accordée le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, le 02 février 2024 à Abidjan, le Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a exprimé la volonté de son club à participer au développement du secteur footballistique en Côte d’Ivoire. Rapportent les services de la Primature.

« Nous sommes venus explorer et étudier des points importants pour l’après Can et pour l'avenir, en ce qui concerne les différentes infrastructures sportives importantes du pays. Et spécialement voire comment l’Olympique de Marseille peut encore s’ancrer pour participer au développement du football », a indiqué Pablo Longoria. Par ailleurs, le président de l’Olympique de Marseille a exprimé toute sa fierté du fait que son club soit un ambassadeur de la destination Côte d’Ivoire, dans le cadre du projet " Sublime Côte d’Ivoire ".

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, pour sa part, se félicite des impacts positifs du partenariat avec le club marseillais : « Nous ne pouvons que nous réjouir de ce partenariat d’autant plus qu’aujourd’hui le premier marché de trafic international en direction de notre pays demeure la France. L’ensemble des compagnies qui font la desserte ne font que multiplier leurs vols et intensifier leur régularité, à travers plusieurs vols par jour ».

Et d’ajouter : « Marseille, c’est une communauté de 26 millions de supporteurs qui sont dans le monde du digital et qui relaient l’information. C’est l’image de la Côte d’Ivoire qui est ainsi connue dans des milieux qui nous restaient fermés ».