Afrique: CAN 2024 - Calme et unité, deux armes redoutables entre les mains des Léopards de RDC

La République démocratique du Congo (RDC) s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations, vendredi 2 février, en renversant la Guinée à Abidjan (3-1). Encore une fois, les Léopards ont été menés au score. Mais encore une fois, ils ont su relever la tête sereinement. La nouvelle marque de fabrique d'une équipe soudée et déterminée.

« Les Congolais ont parfaitement bien maîtrisé leur quart de finale, ils ont été assez impressionnants. (...) Enfin, cet immense pays de football revient au plus haut niveau. C'est génial. » L'ancien sélectionneur de la RDC Claude Le Roy n'a pas caché son enthousiasme, au stade olympique d'Ébimpé vendredi, quelques minutes après le succès des Léopards contre la Guinée dans cette CAN 2024. Les Congolais sont de retour dans le dernier carré et leur parcours ne doit rien au hasard.

Une force mentale évidente

Jusqu'à ce face-à-face avec le Syli national, la RDC n'avait gagné aucun match dans le jeu dans cette CAN (trois nuls au premier tour, victoire aux tirs au but en huitièmes de finale). Vendredi, le capitaine Chancel Mbemba - auteur du premier but congolais - et ses coéquipiers ont fait étalage, une nouvelle fois, de leur capacité à rebondir. Comme contre la Zambie et le Maroc, ils ont concédé l'ouverture du score avant de réagir.

« Ce n'est pas parce que vous prenez un but que vous ne gagnez pas », a finement observé Sébastien Desabre après la rencontre. « On a montré contre l'Égypte que mentalement, on est là, on est forts. Les garçons travaillent, il y a une bonne cohésion. On a envie de tout donner et de ne pas avoir de regrets », a-t-il déclaré.

Cette force mentale et cette capacité à ne pas céder à la panique et à rester concentrés sont encore apparus avec évidence sur la pelouse. La Guinée avait pris un bon départ avant de s'éteindre face à l'organisation et au plan de jeu congolais. « On savait que même si on prenait un but, on pouvait revenir », nous a confié le gardien Lionel Mpasi. « On n'a jamais paniqué, on est resté dans ce qu'on devait faire. (...) On est forts mentalement et ça se ressent », a-t-il ajouté, en écho aux mots du sélectionneur quelques minutes plus tôt.

Sébastien Desabre « a amené un cadre, une discipline »

Voir la RDC atteindre les demi-finales de cette CAN n'était pas une évidence tant la sélection était moribonde, il y a un an et demi, au début des éliminatoires. C'était avant que Sébastien Desabre ne prenne les rênes de la sélection et en change l'état d'esprit. Jeudi, à la veille d'affronter la Guinée, le technicien français louait la « CAN du travail », où les équipes en lice après les huitièmes de finale se distinguaient par leurs progrès réalisés.

Aujourd'hui, ce sont les mêmes efforts accomplis dans la tanière des Léopards qui portent leurs fruits. « Le coach nous a demandé de rester calme (à la pause) et de continuer à faire ce qu'on sait faire. Et voilà, ça a payé. C'est un très grand coach », a applaudi Théo Bongonda, aux anges en voyant où en est la RDC alors qu'« il y a un an, tout le monde se moquait de nous ».

« Le coach a réuni quelque chose de spécial en impliquant tout le monde. Tout le monde se bat pour aller le plus loin possible. (...) Depuis qu'il est arrivé, il nous pousse à nous battre en équipe », a glissé Joris Kayembe. Lionel Mpasi est du même avis : « On a un groupe incroyable. Tout le monde peut faire la différence, tout le monde est concerné. Dans une compétition comme ça, c'est très important. On est à l'image de ce que demande le coach. Il a amené un cadre, une discipline et ça se ressent sur le terrain. »

Le vainqueur du quart de finale Mali-Côte d'Ivoire retrouvera ce groupe unifié de Léopards en demi-finale. « Leurs adversaires auront du fil à retordre », prévient Claude Le Roy.