Afrique Australe: Plus de 660 mille cas de choléra notifiés dans la SADC

Luanda — La ministre de la Santé d'Angola, Sílvia Lutucuta, a déclaré vendredi, à Luanda, que plus de 660 mille cas de choléra ont été enregistrés, depuis 2022, dans les pays faisant partie de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

S'adressant à la presse au terme d'un sommet extraordinaire de la SADC en format virtuel, dirigé par le Président en exercice de la communauté, João Lourenço, la ministre angolaise a déclaré que sur ce nombre, les services sanitaires avaient notifié plus de quatre mille morts.

Selon Silvia Lutucuta, la région est touchée, depuis 2022, par des épidémies de choléra, une situation aggravée par la difficulté d'approvisionnement en eau potable à l'ensemble de la population, d'assainissement de base et du changement climatique.

Selon la ministre, la situation est également aggravée par des phénomènes naturels, tels que les pluies torrentielles et les cyclones, qui mettent en danger la population.

Sílvia Lutucuta a déclaré que pendant la période des fêtes et au début de cette année, il y avait eu une augmentation considérable des cas, d'environ 80 pour cent, dans la plupart des pays de la SADC, à l'exception de l'Angola, de la Namibie et du Botswana, en raison de la mobilité des personnes et du changement climatique,

Elle a indiqué que le choléra sera traité comme une menace pour la santé de la population et l'économie de la région, afin de permettre la mise en oeuvre d'actions concertées.

La ministre a évoqué la nécessité de soutenir les pays les plus nécessiteux, de disposer d'une vaccination préventive dans toute la communauté, d'accroître la surveillance épidémiologique et les laboratoires et la vaccination transfrontalière et synchronisée

Elle a fait savoir que les partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), continueront à fournir un soutien technique et à mobiliser des fonds pour les pays touchés par cette maladie.

Silvia Lutucuta a souligné qu'ils continueront à investir dans l'industrie de fabrication de médicaments et de vaccins, pour une plus grande autonomie et pour lutter contre les maladies qui menacent cette région.

Créée en 1992, la SADC est une organisation intergouvernementale dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économique dans la région, ainsi qu'à la coopération en matière de politique et de sécurité.

La SADC comprend l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'eSwatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.