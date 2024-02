Madagascar: Remblayage illicite - Des camions confisqués à Amoron'Andralanitra

Les remblais illicites se poursuivent malgré une décision d'interdiction. Hier, des camions en train de transporter des boues de remblais ont été mis en fourrière.

Les remblais illicites inarrêtables. Des travaux de remblayage illicites ont été de nouveau enregistrés, ce mercredi sur une rizière du côté d'Andralanitra. Malgré la note d'interdiction et de suspension du remblaiement dans le périmètre du Grand Tanà, selon le décret n°2022-241 du 23 février 2022, des propriétaires de terrain ne la respecte pas. En raison d'une pénalité par rapport à ce flagrant délit, deux camions qui ont été pris sur le fait en train de transporter des remblais ont été confisqués et mis en fourrière depuis hier. Les travaux se sont également arrêtés, telles sont les communications écrites sur la page Facebook du ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Naina Andriantsitohaina. Des détails sont encore en attente après enquête, communique encore ce ministère, comme le lieu exact de ce remblayage.

La maîtrise de remblayage illicite continue toujours d'être une vaste tâche. Il y a près d'un mois, des engins ont également été confisqués. « Les activités de surveillance se poursuivent. Une autre descente de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (Apipa) avec la police nationale est prévue pour cette nuit (ndlr : hier soir) », communique une source auprès de l'Apipa. L'objectif consiste à améliorer la gestion du remblayage dans le Grand Tanà et également à anéantir cette activité qui demeure interdite.

%

Interdit

L'interdiction de remblayage dans tout Antananarivo se poursuit. Cela, dans le but de lutter contre l'inondation qui affecte chaque année la capitale. Toutes les notes interdisant ces travaux ne sont pas encore levées. « Les notes sont encore en vigueur. La note a été donnée par le Conseil des ministres. Pour lever l'interdiction, cela doit également passer par le Conseil des ministres, et ce n'est pas encore le cas », continue cette source. Que ce soit pour la note concernant le périmètre du Grand Tanà ou le remblayage le long de la rocade d'Iarivo. Par ailleurs, dans les nouveaux quartiers qui se sont créés avec sur la Rocade et les boulevards, le remblayage est hors de contrôle. Les impacts sont déjà perceptibles. À chaque saison de pluie, l'eau monte dans certains quartiers au bord du By-Pass. Ce qui explique l'importance de cette note d'interdiction pour sauver la ville d'Antananarivo contre ces inondations.

Les personnes qui enfreignent cette loi ne sortent que dans la nuit sans se faire arrêter. La surveillance se fera également dans la nuit pour pouvoir les intercepter. Le directeur général de l'Apipa a déjà donné le feu vert à tout un chacun à la prise de responsabilité pour combattre ces infractions. Les ministères ainsi que chaque commune ont aussi des responsabilités importantes pour le contrôle et la vérification systématique de tous les travaux de remblais illicites.