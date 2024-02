Afrique: Strike Club - Le bowling débarque à Madagascar

Antananarivo accueille avec enthousiasme une nouvelle sphère du divertissement avec l'inauguration du Strike Club, une salle de bowling ultramoderne située à Akoor Digue.

Ayant officiellement ouvert ses portes hier, le Strike Club aspire à devenir la destination incontournable pour les amateurs de moments de détentes chics et des activités relaxantes « Afterwork » dans la capitale malgache. Doté de six pistes impeccables, d'une variété de boules de différents poids (7kg à 14kg) et de chaussures dédiées, le Strike Club souhaite offrir une expérience de bowling exceptionnelle du mardi au dimanche, avec des heures étendues jusqu'à 1 heure du matin. Cette oasis nocturne promet des heures de divertissement, fusionnant la compétition amicale à une atmosphère décontractée. Mais ce nouveau club n'est pas uniquement un espace de bowling.

Il abrite également un nouveau lounge bar, le DrinX - Billard & Loungebar, qui propose également une expérience optimale pour des moments détendus entre amis ou collègues. L'ambiance feutrée et décontractée du loungebar ajoute une dimension sociale à l'expérience globale du Strike Club. « L'inauguration de la salle de bowling n'est pas seulement un ajout à l'offre de divertissement d'Akoor Digue, mais aussi un pas de plus vers la concrétisation de la vision du groupe de faire de ce lieu un véritable centre de vie », explique Hari Randrianoavisoa, responsable de l'Akoor.

La cérémonie d'ouverture, agrémentée d'une coupure de ruban, s'est déroulée jeudi dernier, marquant le début d'une ère nouvelle et excitante pour les noctambules et les amateurs de loisirs à Antananarivo. En marge de cela, Akoor Digue annonce également l'ouverture d'un nouveau Food Court au 1er étage de Maztoo' pour une expérience gastronomique plus élargie et diversifiée, et qui, grande première dans la capitale, reste ouvert jusqu'à 23 heures.

Cette initiative témoigne de l'engagement continu du centre commercial à repousser les limites du simple centre commercial pour devenir un lieu de vie dynamique. Le centre ambitionne de poursuivre ses efforts pour être un véritable lieu de vie, fusionnant harmonieusement le divertissement, la convivialité et la gastronomie. Par ailleurs, Le bowling fait partie des cinq sports de démonstration présents au programme olympique officiel des Jeux olympiques d'été de 1988.