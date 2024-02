Madagascar: Palais d'Iavoloha - La nouvelle DirCab prend ses fonctions

Marque de confiance

Elysa Rakotonirina a pris ses fonctions au Palais d'Iavoloha hier. Deux jours à peine après sa nomination au poste de directrice de Cabinet. « Je remercie le président de la République pour cette marque de confiance en me confiant pareilles responsabilités », a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter que « ce n'est pas une tâche facile mais que j'ai acceptée en toute humilité et avec dignité pour aider le président de la République et servir le peuple malgache ».

Résultats rapides

S'adressant aux membres du staff de la Présidence, la nouvelle DirCab d'assurer que « nous allons travailler en toute intégrité et avec droiture afin d'obtenir des résultats rapides dans le développement du pays notamment dans la lutte contre la pauvreté et la corruption ainsi que l'amélioration de l'économie et de la bonne gouvernance ». Elle n'a pas manqué de remercier son prédécesseur, le général Jean-Yves Rasolondraibe lors de la passation de service qui s'est déroulée hier, en présence du personnel de la Présidence conduit par le SGP, Claude Fanohiza.