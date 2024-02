Afrique: CAN 2023 - après la demi-finale, « il faut tout faire pour aller jusqu'au bout », affirme Samuel Moutoussamy

La République Démocratique du Congo a écarté la Guinée le vendredi 2 février en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. Elle se hisse ainsi en demi-finale de la compétition.

Samuel Moutoussamy, joueur de la RDC, estime que Les Léopards doivent aller au bout de cette compétition.

« On est soulagé. On a joué ce match avec beaucoup de pressions et beaucoup de déterminations. Nous avons été très concentrés et nous avons respecté cette équipe de Guinée. Dans l'ensemble nous avons été très solides. Maintenant on va savourer cette qualification en demi-finale. On va regarder qui sera notre adversaire. Quel que soit l'adversaire, ça va être très difficile. On est déjà arrivé en demi-finale. Il faut tout faire pour aller jusqu'au bout », a indiqué Samuel Moutoussamy.

Fier de ce que l'équipe a réalisé, Moutoussamy a salué leur première victoire dans le temps imparti.

« On a été pragmatique. On s'est créé de grosses situations quasiment à chacune de nos vraies attaques. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé à l'entrainement. On était plus incisif sur nos attaques rapides et ça nous a sauvé. On est très content », s'est-il réjoui.

La RD Congo s'est qualifiée pour la 6e demi-finale de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards affronteront le vainqueur de la rencontre Côte-d'Ivoire.