Madagascar: Foire Internationale de l'Artisanat - Des artisans malgaches sont partis en Inde

La 37e édition de la Foire Internationale de l'Artisanat intitulée « Surajkund-Mela » se tient depuis hier à Faridabad, Haryana en Inde.

Il s'agit d'un plus grand événement dédié au secteur de l'artisanat dans le monde. L'objectif consiste à mettre en valeur ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises tout en maintenant vivante la culture traditionnelle et classique du métier à tisser. Des artisans malgaches représentant diverses régions sont ainsi partis en Inde pour participer à cette manifestation économique qui durera jusqu'au 18 février 2024. Elles auront l'occasion de faire connaître le savoir-faire malgache dans le domaine de l'artisanat ainsi que les objets artisanaux faisant l'identité emblématique de Madagascar sur le plan international.

Tisser des liens de partenariat

Dans la même foulée, ces artisans malgaches auront l'opportunité de tisser des liens de partenariat avec d'autres artisans provenant des autres pays participants ainsi que des acheteurs potentiels internationaux. C'est ce qu'on a appris lors de la rencontre entre cette délégation malgache qui va participer à cette Foire Internationale de l'Artisanat intitulée « Surajkund-Mela » et le directeur de Cabinet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Diana Rasoanaivo, avant son départ pour l'Inde. Des échanges fructueux visant à assurer la promotion du secteur de l'artisanat ont également eu lieu entre les deux parties, à cette occasion. Il est à noter que lors de la précédente édition de cette manifestation économique, le pays indien a pu attirer plus de 1,3 millions de visiteurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Cela devient un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et les professionnels oeuvrant dans ce secteur porteur qui viennent des quatre coins du monde.

Secteurs interdépendants

Par ailleurs, cette participation de la délégation malgache à la foire internationale de l'Artisanat en Inde contribue en même temps à la promotion de la destination de Madagascar. En effet, d'aucuns reconnaissent que l'artisanat et le tourisme sont deux secteurs interdépendants. Etre un secteur à la fois pourvoyeur de devises à la nation mais aussi générateur d'emplois constitue ses points communs. Il est à rappeler que le ministère en charge du Tourisme et de l'Artisanat ne ménage pas ses efforts de se rapprocher davantage des artisans afin d'identifier les contraintes liées au développement de leurs activités tout en apportant des solutions y afférentes. Parmi les actions à réaliser par ce département ministériel en 100 jours, le recensement et la formalisation de tous les acteurs qui opèrent dans le domaine de l'artisanat constituent une des priorités. Et à la suite de la demande des artisans, des séances de formation surtout en matière de qualité seront organisées prochainement, sans oublier la mise en place d'une centrale d'achat des matières premières. Ensuite, toutes les parties prenantes sont mobilisées pour la tenue de la première édition du salon International Handicraft Fair of Madagascar en juin prochain. Il s'agit d'un événement de grande envergure permettant de rassembler les artisans et les acheteurs potentiels internationaux en vue de valoriser leur savoir-faire et de créer un débouché à leurs produits.