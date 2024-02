Madagascar: Développement numérique - Formation gratuite certifiante offerte par ArkUp Academy et Google Cloud

Bien que Madagascar dispose d'une forte potentialité dans les métiers du numérique, des défis majeurs persistent dans le développement du savoir-faire et du progrès technique. L'ArkUp Academy figure parmi les acteurs qui oeuvrent sur cette voie.

Une formation gratuite et certifiante sur le Cloud Computing à 200 étudiants et 50 enseignants. C'est ce que l'ArkUp Academy de l'Océan Indien, un établissement de formation et de certification professionnelle de premier plan dans le domaine du numérique, va offrir, grâce à son partenariat avec Google Cloud. Cette initiative novatrice s'adresse spécifiquement aux grandes écoles malgaches telles que l'ENI, l'ISPM, l'IT University, l'ESSA et l'ISCAM. La formation, d'une durée de 6 mois, débutera ce mois-ci et son lancement officiel a eu lieu aujourd'hui, Lundi 29 Janvier, à Esanandro au Trade Tower Ivandry.

Les modules de formation couvriront plusieurs aspects du Cloud Computing, notamment le « Cloud Digital Leader » pour une vision stratégique, l'« Associate Cloud Engineer » pour les compétences techniques fondamentales et le « Cloud Data Analyst » axé sur l'analyse de données. Cette offre de formation vise à répondre à une demande croissante sur le marché de l'IT où 76% des professionnels signalent un manque de compétences en Cloud. Avec une augmentation de 40% des offres d'emploi requérant des compétences en Cloud, cette collaboration entre ArkUp Academy et Google Cloud répond à un besoin crucial du marché.

Standard de Google

Les étudiants des grandes écoles malgaches sélectionnées auront ainsi l'opportunité de se former et de se certifier selon les standards de Google Cloud. Dans un environnement technologique en perpétuelle évolution, il est impératif pour les étudiants de se préparer aux métiers de demain et d'optimiser leur employabilité sur le marché du travail. L'ArkUp Academy de l'Océan Indien, intégrée au groupe ArkUp, jouit d'une réputation d'excellence dans le domaine de la digitalisation. Elle se réjouit de former des étudiants de haut niveau et de collaborer avec les secteurs public et privé pour introduire des domaines innovants reconnus à l'échelle internationale.

Ce partenariat entre Google, ArkUp et les grandes écoles promet un programme durable à long terme, avec des cohortes annuelles variées pour répondre aux besoins croissants du marché. Il illustre comment les grandes entreprises peuvent s'associer avec des institutions de formation pour dispenser des compétences de pointe à la population. Pour les grandes écoles, cette collaboration renforcera leur capacité à répondre aux exigences du marché, à tisser des liens plus étroits avec les entreprises et à améliorer l'employabilité de leurs étudiants.

En offrant une compétence de plus en plus recherchée sur le marché international, ce partenariat vise à préparer les étudiants malgaches à un avenir professionnel enrichissant. ArkUp Academy et Google Cloud sont enthousiastes à l'idée de lancer ce programme et espèrent que cette initiative inspirera d'autres entreprises à suivre cet exemple édifiant en Afrique.