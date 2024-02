Afrique: CAN 2023 - Pour Kaba Diawara, son équipe a manqué d'efficacité

Le sélectionneur du Syli national de la Guinée, Kaba Diawara, a analysé la rencontre ayant entraîné l'élimination de son équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon lui, la défaite du Syli national est liée au manque d'efficacité.

« Il nous manque l'efficacité. Parce qu'on doit faire mieux. Il va falloir travailler. On connait les axes d'amélioration. On paie cash pour apprendre à chaque fois. Les garçons ont tout donné. On perd en quarts de finale, on franchit une nouvelle étape. Il faut maintenant aller chercher plus haut », a promis Kaba Diawara.

Pour lui, le fait pour les Congolais de revenir rapidement dans le match avec l'égalisation de Mbemba, a perturbé la confiance de son équipe.

« On n'a pas eu à les faire douter plus longtemps. Il fallait garder ce score jusqu'à la mi-temps. Si on arrive avec ce but d'avance, je pense qu'ils doutent. On aurait pu mettre un deuxième but. En deuxième mi-temps, on a une balle de 2-1, on ne la marque pas, et derrière on encaisse. Ça fait très mal à la tête », a reconnu Kaba Diawara.