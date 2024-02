Madagascar: 11 postes de secrétaires d'Etat - Lancement de l'appel à candidature nationale et internationale ce jour

Première sortie médiatique pour Lova Hasinirina Ranoromaro dans son nouveau poste de Directrice des Relations internationales et porte-parole du président de la République.

En marge du reboisement de la grande famille de la Présidence, elle a rencontré la presse pour faire le point sur la situation actuelle du recrutement des secrétaires d'Etat. À l'entendre, le processus est actuellement en bonne voie. » Plusieurs candidatures ont déjà été reçues « , a-t-elle fait savoir tout en évoquant au passage que pour certains postes, on a reçu peu de prétendants pour le moment. Pourtant, le président Andry Rajoelina souhaite ratisser large afin de pouvoir choisir la bonne personne à la bonne place. Lova Hasinirina Ranoromaro a annoncé qu'à partir de ce jour, l'appel à candidature relatif aux postes de secrétaires d'Etat va être lancé sur le réseau LinkedIn du président Andry Rajoelina et celui de la Présidence.

En effet, désormais, le recrutement des secrétaires d'Etat va prendre une envergure nationale, mais aussi internationale. La nouvelle Directrice des Relations internationales et porte-parole du président de la République a lancé un appel à l'endroit des membres de la diaspora et des Malgaches résidant à l'extérieur, ainsi qu'aux gens des régions, à postuler pour apporter leur contribution à la réalisation des projets de développement du pays.

Coordonnateur. D'après les informations, il serait même question du recrutement d'un Coordonnateur général auprès de la Présidence de la République en charge de la Coopération économique qui aura pour mission de promouvoir et maintenir les relations économiques de Madagascar auprès des partenaires techniques et financiers et des partenaires internationaux.

Ce poste serait ouvert aux Malgaches et/ou aux expatriés disposant les expériences et qualifications requises. Missions spécifiques. Lova Hasinirina Ranoromaro a tenu à mettre les points sur les » i » par rapport aux tenants et aboutissants de ces nouvelles structures rattachées à la Présidence. Il n'y aura pas d'empiècement de fonctions avec les Ministères, a-t-elle soutenu.

Et ce dans la mesure où pour leur part, ces secrétariats d'Etat se verront attribuer des missions spécifiques sur la réalisation des projets présidentiels. » L'objectif étant d'accélérer le développement du pays « , a martelé le porte-parole du président Andry Rajoelina. Les secrétaires d'Etat seront ainsi des gestionnaires de projets qui raisonnent et fonctionnent et non administration. Leur nomination consisterait à contourner la lenteur administrative.

11 secrétariats d'Etat rattachés à la Présidence vont être mis en place. Il s'agit du SE auprès de la Présidence en charge de l'électrification rurale et des ménages, du SE auprès de la Présidence en Charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, du SE auprès de la Présidence en charge de la souveraineté alimentaire, du SE auprès de la Présidence en charge du planning familial, du SE auprès de la Présidence en charge de l'Économie et du Plan, du SE auprès de la Présidence en charge de la Coopération économique, du SE auprès de la Présidence en charge de la jeunesse et de lutte contre les stupéfiants, du SE auprès de la Présidence en charge de la Digitalisation des services publics, du SE auprès de la Présidence en charge du Commerce et de la Consommation, du SE auprès de la Présidence en charge de l'Artisanat et des Métiers, ainsi que du SE en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat.