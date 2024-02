Madagascar: Secrétariats d'État - La présidence lance un appel à candidatures

Onze sièges de secrétaire d'État sont à pourvoir. Afin de faire le meilleur choix, la présidence de la République lance un appel à candidatures et publie les fiches de poste sur son compte LinkedIn.

Ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est la réponse de Lova Ranoromaro, porte-parole du président de la République, en réponse à l'impatience chez une partie de l'opinion publique au sujet de la nomination des secrétaires d'État. L'institution présidentielle vient de publier un appel à candidatures pour les onze postes à pourvoir.

Selon les explications de celle qui est également la directrice des relations internationales auprès de l'institution présidentielle, le locataire d'Iavoloha veut avancer rapidement dans les actions de développement. Certes, mais "il veut aussi faire les meilleurs choix", souligne Lova Ranoromaro, en marge du reboisement de la présidence de la République, à Iavoloha, hier. Aussi, la présidence de la République veut-elle ratisser large.

Un appel à candidatures est lancé sur le compte LinkedIn de l'institution. "L'État malgache s'engage à accélérer le changement avec une politique de développement pour atteindre des résultats rapides", y est indiqué. Une fiche de poste avec les qualifications et expériences requises, pour chaque secrétariat d'État, accompagne l'appel à candidatures. Une manière d'aider ceux qui veulent postuler à se caler sur le département qu'il estime correspondre à ses compétences.

Selon une indiscrétion, il n'y a pas encore eu de manifestation d'intérêt sur quelques-uns des sièges à pourvoir. Le choix de publier l'appel à candidatures sur LinkedIn est, justement, parce qu'il s'agit d'un réseau social à vocation professionnelle. Toutefois, partant des curriculum vitae (CV) reçus pour la nomination des ministres, la procédure de sélection serait déjà en cours. La base de données édifiée lors de la recherche de cerveaux pour siéger au sein du gouvernement, en 2020, serait également mise à contribution afin de trouver "la bonne personne à nommer à la bonne place".

Projets précis

À entendre sa porte-parole, Andry Rajoelina compte sur les secrétaires d'État pour donner un coup de fouet à la concrétisation des projets et engagements présidentiels. "Moi et le Premier ministre, avons décidé de réduire le nombre des départements ministériels et d'augmenter le nombre des secrétariats d'État, pour plus d'efficience et pour un développement plus rapide", a déclaré le président de la République, lors de la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale, à Iavoloha, le 14 janvier.

Hier, Lova Ranoromaro a ajouté que "les secrétaires d'État auront à conduire et mener à bien des projets précis". Les fiches de poste publiées sur LinkedIn indiquent justement chaque projet que le secrétaire d'État aura à piloter dans le cadre de sa mission. Et à y voir de plus près, il n'y en a pas plus de cinq par département. Pour le secrétariat d'État auprès de la présidence en charge de l'Économie et du plan, par exemple, il n'y en a qu'un. Pareillement, pour celui chargé de la Digitalisation des services publics.

Sauf changement, contrairement aux ministres, les futurs secrétaires d'État n'auront à participer aux Conseils des ministres que lorsqu'ils y seront sollicités. Une manière de souligner qu'ils seront surtout focalisés sur l'action. Outre la compétence, "l'efficacité et la rapidité" dans la conduite de la mission qui lui est confiée, font partie des critères de sélection de chaque secrétaire d'État. Il faudra également "être immédiatement opérationnel", avec un plan d'action qui pourra être appliqué dès son entrée en scène.

Outre les deux départements précités, il y aura le secrétariat d'État auprès de la présidence chargé des Nouvelles villes. Celui en charge de l'Électrification rurale et des ménages. Le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République, chargé du Planning familial est aussi dans la liste. Parmi les postes à pourvoir figure également, le secrétariat d'État auprès de la présidence en charge de la Lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, ainsi que celui chargé de la Jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants.

Il y aura, du reste, un secrétariat d'État chargé de la Souveraineté alimentaire et celui en charge du Commerce et de la consommation. Un poste de secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et des métiers est également à pourvoir. Pareillement pour celui de secrétaire d'État en charge de la Coopération économique. "Que vous soyez à Madagascar ou ailleurs, si vous êtes patriotes et intègres, tous ceux qui souhaitent travailler au développement du pays aux côtés du président de la République, vous êtes invités à déposer votre candidature", réitère Lova Ranoromaro.