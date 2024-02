Gabon: Appel de la Jeunesse Gabonaise pour la Transparence dans l'utilisation des 500.000.000 de sa ligne Budgétaire

Dans un contexte où des allégations circulent quant à l'affectation détournée des 500.000.000 francs prévus pour le fonctionnement du Parlement gabonais des Jeunes et du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, notamment en vue de la potentielle construction de la Maison de la Jeunesse, la Jeunesse gabonaise, par la voix d'Emmanuel Ombana, citoyen gabonais et Leader Jeunesse engagé, adresse un appel respectueux aux Autorités du Ministère de la Jeunesse et de l'Assemblée Nationale.

Elles sont respectueusement invitées à clarifier cette situation en concordance avec le titre et l'orientation stipulés dans la loi des finances 2024.

Cette démarche vise à permettre à la Jeunesse de s'approprier clairement les bonnes informations sur la mise à disponibilité et l'utilisation de ces fonds, tout en écartant toutes formes de spéculations mensongères, diffamations et autres qui entravent le vivre ensemble et à la cohésion nationale.

Une transparence exemplaire dans cette affaire serait un signal fort en faveur de l'intégrité et de la responsabilité gouvernementale, tout en renforçant la confiance de la jeunesse envers les institutions.