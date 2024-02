Afrique: La sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO ouvre une nouvelle ère

Rome — Le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest a subi un coup d'arrêt brutal avec l'annonce, le 28 janvier, par les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la sortie de leurs pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Bien que leur déclaration commune précise qu'ils quittent la Communauté "avec effet immédiat", les statuts de la Communauté accordent à un État un délai d'un an pour formaliser son retrait de l'organisation.

Les trois régimes militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État en 2020 (Mali), 2022 (Burkina Faso) et 2023 (Niger), entretiennent des relations tendues avec la Communauté, qui regroupe 15 États d'Afrique de l'Ouest (outre les trois sortants, le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest). Guinée-Bissau, Liberia, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo).

En particulier, c'est le Niger qui a été frappé de plein fouet par les sanctions économiques imposées par la CEDEAO/ECOWAS après le coup d'État de juillet 2023. Comme l'a déclaré à l'Agence Fides Rahmane Idrissa, chercheur à l'Universitỳ de Leiden, "les sanctions économiques contre le Niger ne mènent pas à des résultats politiques mais ont des effets néfastes sur la population" (voir Fides 12/12/2023). "Les sanctions détruisent l'économie nigérienne", souligne le chercheur, qui ajoute un élément de compréhension de la politique de la junte de Niamey : "Les Nigériens sont têtus et sont prêts à sacrifier leur économie pour une fierté nationaliste finalement déplacée. L'Etat peine à payer les salaires de ses employés, les prix ont flambé, mais le peuple ne fait pas pression sur la junte pour qu'elle négocie avec la CEDEAO".

Les trois pays putschistes, en réponse à la pression de la CEDEAO/ECOWAS, avaient créé le 16 septembre l'Alliance des États du Sahel (AES), dont l'acte fondateur les engage à lutter contre le "terrorisme" et les lie par un "devoir d'assistance et de secours" face à toute agression.

Avec la sortie de la CEDEAO, les trois États risquent de quitter le système de libre circulation et de séjour des personnes parmi au moins une partie des 12 membres restants. La Côte d'Ivoire compte à elle seule environ 5 millions de ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le Ghana, le Togo et le Bénin comptent également une importante diaspora nigérienne. Mais les 15 États de la Communauté seraient tous économiquement affectés par l'abandon des trois pays, qui interromprait les échanges commerciaux et les flux de services dans la région pour une valeur de près de 150 milliards de dollars par an.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'ont cependant pas quitté l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont certains États de la CEDEAO (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal et Togo) sont membres, et avec laquelle le régime de libre circulation et de séjour est maintenu. Les membres de l'UEMOA partagent la même monnaie, le franc CFA (Communauté financière africaine), émis par la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest). On verra si les régimes putschistes décideront alors de quitter également l'union monétaire et donc le franc CFA, et de se doter d'une monnaie nationale ou commune

Le rapprochement des trois États sortants avec la Russie, bien qu'avec des accents différents, revêt également une dimension géopolitique. Les trois pays ont expulsé les troupes françaises de leur territoire après leurs coups d'État respectifs. Le Mali a également accepté des missions internationales menées par l'ONU et l'Europe. Bamako a accueilli un contingent de mercenaires russes (anciens Wagner appartenant désormais à l'Afrikansky Korpus, contrôlé par le ministère de la défense de Moscou) pour aider les forces locales à lutter contre les groupes djihadistes et les indépendantistes touaregs dans le nord du pays. Le Burkina Faso vient d'accueillir les cent premiers hommes de l'Afrikansky Korpus envoyés par Moscou, tandis que le Niger a une position plus nuancée. D'une part, il continue d'héberger un contingent militaire italien et surtout accueille au moins deux bases américaines ; d'autre part, Niamey discute de l'établissement de liens militaires avec Moscou.

Le principal pays de la région, le Nigeria, s'inquiète de cette évolution, notamment parce que l'annonce de la sortie des trois pays de la CEDEAO a eu lieu alors que le président nigérian, M. Tinubu, assure la présidence tournante de la Communauté.

"La CEDEAO est en train de se transformer en un camp de confrontation entre la Russie et les États-Unis. Le fait que cette déclaration ait été faite juste après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quitté le Nigeria est significatif et nous devrions y prêter attention", a déclaré l'ancien ministre nigérian des affaires étrangères, Bolaji Akinyemi, lors d'un débat télévisé. "Nous ne voulons pas être victimes de la confrontation actuelle entre la Russie et l'OTAN", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas que ce qui se passe sera facilement résolu parce que nous avons maintenant cette confrontation entre la Russie, les pays occidentaux et l'OTAN. Nous devons garder cela à l'esprit.