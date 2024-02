Ile Maurice: «Mo pa kapav prevwar ki pou arive pli divan»

Au bout de six rounds de négociations entre Maurice et le Royaume-Uni au sujet des Chagos, les discussions sont à un «stade critique», selon le PM.

«Nous sommes arrivés à un stade critique dans les discussions qui ont lieu actuellement avec l'Angleterre. Mo pa kapav prevwar ki pou arive pli divan.» Propos du Premier ministre Pravind Jugnauth, le jeudi 1er février à la toute fin de son discours de circonstance, à l'occasion de la commémoration du 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, au Morne.

Il répondait à Wavel Ramkalawan, président des Seychelles, l'invité d'honneur des commémorations. Prenant la parole juste avant le PM, celui-ci a assuré son «frère, Pravind» que: «la position des Seychelles sur ce sujet est claire et ferme. Nous soutenons entièrement et sans réserve Maurice dans ses efforts pour que la souveraineté des Chagos lui revienne. Notre soutien est basé sur les principes de justice, de souveraineté nationale, d'intégrité territoriale et de respect du droit international. Moris ena tou drwa lor Chagos. Nous dénonçons avec vigueur les tentatives de nier la souveraineté de Maurice.»

Après avoir remercié le président seychellois de son appui, le PM a souhaité que les deux pays continuent de consolider leurs relations. «Merci de nous soutenir dans le combat que mène Maurice depuis plus de 50 ans, pour retrouver la souveraineté sur l'archipel des Chagos.» Pravind Jugnauth a rappelé que «l'écrasante majorité» des pays a soutenu Maurice, «que ce soit pour obtenir l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, que ce soit pour notre résolution aux Nations unies, que ce soit pour le jugement rendu par le tribunal du droit de la mer. Jugement qui dit clairement que Maurice est le seul pays à avoir la souveraineté sur les Chagos.»

%

Le PM a souligné que Maurice s'est, tout au long du processus, montré «respectueux de la loi, respectueux des instances internationales. Dans ce combat, nous sommes du côté de la justice, de la vérité. Nous attendons que le Royaume-Uni aussi respecte la justice et les institutions internationales».

Les négociations entre Maurice et le Royaume-Uni ont été annoncées officiellement il y a plus d'un an, par le biais d'une déclaration commune le 3 novembre 2022. Maurice et le Royaume-Uni se sont alors engagés à conclure un accord pour le retour de l'archipel des Chagos sous la souveraineté de notre république, tout en complétant le processus de décolonisation. Six rounds de négociations ont eu lieu. Les appels téléphoniques entre le PM Pravind Jugnauth et son homologue britannique Rishi Sunak, ont été signalés. Que ce soit sur le compte X (ex-Twitter) du chef du gouvernement mauricien et sur le site du gouvernement britannique.

Tout cela, c'était avant la prise de position de Lord David Cameron, ancien PM britannique et actuel ministre des Affaires étrangères, début janvier 2024. Il a déclaré que le retour des Chagossiens dans l'archipel «est impossible» alors que son prédécesseur aux Affaires étrangères, James Cleverly avait annoncé que le Royaume-Uni envisageait leur retour potentiel, ce qui avait suscité de l'espoir parmi natifs et descendants.