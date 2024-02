Madagascar: Fonction publique - Trente-cinq nouveaux planificateurs opérationnels

Le nombre de fonctionnaires en hausse. Trente-cinq planificateurs sont officiellement sortis de l'Institut Malgache des Techniques d'Aménagement (Imatep) d'Ambodivoanjo à travers la promotion Tafa « Teti-pivoarana Antoky ny Fampandrosoana ».

De nombreux hommes et femmes prendront leurs responsabilités dans ce pays afin de le conduire au développement. "Cette promotion a pour obligation, comme toutes les précédentes, d'apporter un nouveau plan de développement du pays à partir de toutes les connaissances qui leur ont été distribuées", a déclaré Andry Nirina Rajaofetra, le directeur général du trésor et également le parrain de cette promotion. La présence des familles et des amis de ces élèves planificateurs est très importante pour célébrer la journée.

Après deux années de formation approfondie, ces agents de l'État vont essayer de créer du renouveau dans tout Madagascar. « Nous avons le devoir d'élaborer la mise en oeuvre des plans stratégiques pour répondre aux besoins socio-économiques de la population. Nous sommes utiles dès la conception, la coordination, l'organisation, la programmation, l'encadrement et le suivi-évaluation des actions qui en découlent », explique Ny Ambinina Andriamampianina, le président de la promotion Tafa. Et ce dernier de continuer que des projets de développement de ces élèves planificateurs ainsi que de leurs prédécesseurs sont déjà disponibles et n'attendent plus qu'à être exploités.