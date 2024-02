Ile Maurice: Ni socio, ni culturel (II)

Après l'énième sortie des associations dites «socioculturelles» contre notre journal, nous avons décidé de minimiser l'importance des «lobbies sectaires» qui mettent en péril le vivre-ensemble mauricien. En mélangeant allègrement la religion et la politique avec la bénédiction de la MBC.

Il est important de mettre en perspective les discours divisionnistes de ces individus qui, sans aucun mandat populaire, s'autoproclament porte-parole de telle ou telle communauté - en défendant leurs tribus, au détriment de l'intérêt général. Ils sont devenus la risée de la nation.

«Si les mots sont malades, c'est à nous de les guérir», disait Jean-Paul Sartre. Il ne pouvait pas si bien dire dans le cas de ces associations qui pensent pouvoir utiliser les leviers de la religion et de la politique pour tenter de devenir de (vils) acteurs de la vie sociale de Maurice. Leur rôle au sein du pays n'a rien de «social», encore moins de «culturel».Et tant qu'on persiste à les appeler «socioculturels», ces individus, qui confondent communication, opinion et information, vont proliférer grâce à cette maladie des mots. De plus, souvent enrichis par les sous des contribuables, comme vous et moi.

Il s'avère encore plus regrettable que nos politiciens se révèlent souvent des marionnettes entre leurs mains. Les Premiers ministres, tant ils tentent de plaire à tout le monde, se montrent particulièrement vulnérables à leurs pressions sectaires.

Notre île est plurielle. Notre République est laïque. Notre métier de journaliste nous permet d'explorer le pays de fond en comble. Nous rencontrons, interrogeons, souvent relativisons pour comprendre autrui. Chaque jour qui passe, nos journalistes pénètrent des vies humaines, visitent des quartiers retirés, et nous comprenons ce besoin parfois de s'ériger en groupes de pression pour attirer l'attention des autorités, pour essayer d'avoir accès aux ressources insuffisantes de l'État. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, en revanche, ce sont les lobbies sectaires qui veulent des sous de tous les contribuables afin de continuer leur action dissolvante. Et ce, alors qu'un centre culturel mauricien, ou une maison de la culture, mauricienne d'abord, universelle ensuite, pourrait jouer un rôle autrement plus important, un rôle déterminant dans la conscientisation patriotique.

Le regretté Pierre Renaud disait avec sa douce poésie que la patrie n'est pas seulement quelques arpents de terre ou quelques bâtiments. C'est surtout un héritage culturel sans exclusive. «La gangue commence à craquer. L'île Maurice naîtra enfin, fille de toutes les cultures», écrivait-il, dans l'express, en 1973.

Une société interculturelle invite au partage des savoirs, à la connaissance des coutumes de l'autre, à une interpénétration mutuelle. Une société multiculturelle, que défendent les lobbies sectaires (afin de sauver leur peau et leurs sous), génère une juxtaposition des communautés d'où résultent rapidement une ghettoïsation des comportements et une séparation des idéaux. Et des visions différentes de la construction du pays. Ainsi, à travers leurs prismes sectaires, des combats nationaux, comme celui contre la corruption, les drogues de synthèse, l'intégrisme religieux, le monopole de la MBC, revêtent des habits communaux...En d'autres mots, si l'on veut une nation vraiment solidaire et soudée, il y a lieu d'en découdre avec les lobbies qui nous divisent et d'encourager ceux - ils sont nombreux mais bien plus discrets - qui nous rassemblent. Depuis longtemps, nous avons choisi notre camp. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à nous taire, et avoir peur d'exprimer notre opinion.