Gabon: Le Président de la Transition préside le Conseil National de Sécurité (CNS)

Libreville, le 2 février 2024-Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jour au Palais Rénovation, le Conseil National de Sécurité en sa qualité de Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité et Président de ladite instance.

Ces travaux qui ont vu la participation du Vice-Président de la Transition, du Premier ministre et des membres du gouvernement, des Commandants en Chef des différents corps des Forces de Défense et de Sécurité, des membres du CTRI et autres membres statutaires ont consisté à soumettre au Président de la transition, premier garant de la sécurité nationale les conclusions des travaux d'experts de notre écosystème sécuritaire national.

Pour ces premières assises du CNS depuis sa création, et au regard de la menace sécuritaire grandissante dans la sous-région, le Chef de l'Etat a donné de fermes instructions au Premier ministre et à l'ensemble des membres statutaires de ladite instance afin d'apporter une réponse proportionnelle à l'ampleur des menaces et des vulnérabilités auxquelles notre pays fait face.

Créé en avril 1999 par décret du Président de la République N° 000407 / PR en ses 12 premiers articles, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil National de Sécurité, le CNS placé sous l'autorité directe du Président de la République a pour fonction d'assister le Chef de l'Etat et le Premier ministre dans l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de la politique sécuritaire intérieure et extérieure du pays.

En outre, le CNS propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement et l'efficacité des Services de sécurité, veille à l'application des décisions prises dans ce domaine, et stimule la coopération avec les institutions étrangères en matière de sécurité.