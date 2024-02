Afrique de l'Est: Exposition - Mariam Amyra peint la faune et la flore de Madagascar

L'exposition "Fun&Flow" de Mariam Amyra à l'hôtel de Ville d'Antananarivo est actuellement disponible jusqu'au 11 février. Elle dévoile plus de trente tableaux répartis en deux styles distincts : le pop et l'intuitif.

L'artiste franco-égyptienne Mariam Amyra dévoile sa première exposition, «Fun & Flow», à l'hôtel de Ville d'Antananarivo, une expérience artistique à découvrir jusqu'au 11 février. Cette exposition, composée de plus de trente tableaux en vente, offre une immersion picturale captivante de la beauté de Madagascar, mettant en lumière sa faune et sa flore à travers des matériaux locaux.

«Un petit goût pour Madagascar qui est une île riche et magique. La touche dorée dans les tableaux signifie le côté précieux de Madagascar. Je n'ai jamais vu une île comme Madagascar, avec des ressources extraordinaires, des animaux endémiques, des plantes endémiques, des pierres précieuses, des plages, et surtout des baleines», partage l'artiste. Les tableaux Pop, intégrant des matériaux naturels de Madagascar tels que la terre rouge, la cendre, l'argile et le sable, reflètent une touche moderne.

Chaque tableau représente un élément différent, de la terre symbolisée par la silhouette du zébu à la forêt sèche illustrée par le bois, du papillon évoquant l'air et le coucher de soleil à Madagascar, représentant l'eau par le dessin de baleine.

Deux styles différents

«J'espère que les gens ressentiront la joie de vivre, la sérénité et la paix de la lumière en contemplant mes oeuvres», exprime-t-elle. Mariam Amyra, dotée de deux styles artistiques distincts, qui sont la peinture Pop, racontant la partie fun, célébrant la joie de vivre et la musique, et la peinture intuitive qui exprime le Flow, où elle se libère du mental pour laisser les énergies du moment guider son pinceau, mêle les couleurs sur la toile vers une finalité inconnue.

Dans la section «Flow», les visiteurs se laissent emporter dans l'univers de la méditation. Depuis 2021, elle s'est installée à Madagascar, se consacrant entièrement à son art, avec une ambition affirmée de présenter ses oeuvres tant au niveau national qu'international.