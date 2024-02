Madagascar: Basketball / N1A - Les grands clubs aux aguets

La Fédération malgache de basketball (FMBB) a procédé au tirage au sort et à la répartition des groupes des clubs N1A hommes et dames qui participent au championnat national cette année. Un tirage au sort fait en présence de quelques coaches et représentants des clubs dans la salle de presse du Palais des sports Mahamasina vendredi.

La formule est pareille à celle que la FMBB a expérimentée depuis deux années en adoptant le système de conférence. L'objectif est de rehausser un peu plus le niveau du championnat N1A en s'inspirant du modèle américain dont l'intérêt est d'offrir plus de matches et plus de compétitions aux basketteurs et basketteuses de l'élite malgache.

Chez les N1A hommes, la lutte dans la zone Est se joue du 1 au 9 juin à Toamasina. On y trouve en tête de poule l'Ascut, le Cospn Analamanga, SBBC Boeny, Cosfa Analamanga, BCB Boeny et AS Fanalamanga Alaotra-Mangoro. Dans cette zone Est, trois clubs émergent du lot à savoir l'Ascut Atsinanana vice-champion de Madagascar l'année dernière, le Cospn troisième du classement la même année et SBBC Boeny.

Mission reconquête

Face à ces trios d'enfer, le Cosfa Analamanga, le BCB Boeny et l'As Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro se présentent comme des challengers à ne pas sous-estimer.

Dans la zone Centre, la première phase du championnat se joue du 15 au 23 juin à Antsirabe. Six clubs s'y trouvent, à savoir le GNBC, champion de Madagascar en titre, SBC Vakinankaratra, TGBC Betsiboka, ASS Menabe, NGB Itasy et MBC Atsinanana. Le champion en titre, GNBC, qui remettra son titre en jeu part largement favori pour atteindre l'élite 8. TGBC Betsiboka suivi de SBC Vakinankaratra et NGB Itasy se bousculeront pour chercher les trois places restantes pour l'élite 8. ASS Menabe et MBC Atsinanana auront leur chance à condition de bien faire un renforcement d'effectif pour suivre la cadence.

Chez les dames, les douze clubs repartis en zone Est et zone Centre vont tout faire pour chercher les quatre premières places afin d'aller en élite 8. Dans la zone Est se trouvent GNBC Analamanga, vice-championne de Madagascar l'année dernière et elle est la super favorite de la zone, l'Ascut Atsinanana, TGBC Betsiboka, Fandrefiala Analamanga, Tamifa Amoron'i Mania et USJFM Atsimo-Andrefana.

Dans la zone Centre composée de MB2ALL, champion en titre, JEA Vakinankaratra, Ankaratra Vakinankaratra, Fandrasa Haute-Matsiatra, BT BBA Diana et Serasera Vakinankaratra, MB2ALL émergent du lot mais la lutte pour les trois places restantes semble plutôt équilibrée entre JEA, BT BBA Diana et Ankaratra.

Pour Prisca Razananirina, coach de TGBC, elle a expliqué que « chaque équipe a sa chance et le tirage est acceptable pour mon équipe. Mais pour aller loin, il faut bien se préparer ». Quant à Richardin Ratsitokana, coach assistant de COSPN, il a expliqué que « c'est un tirage auquel tout le monde peut battre tout le monde. Le Cospn a une mission de reconquête du titre national cette année. Pour ce faire, il faut entrer en élite 8. Pour la suite on verra »